Подробности трагического пожара в Елгаве: без мамы остались двое подростков
Foto: LETA

В результате трагического пожара, который в минувшие выходные произошел в Елгаве, двое подростков остались без приемной матери. Сами они выжили благодаря соседям, вовремя подоспевшим на помощь, сообщает передача Degpunktā.

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Как сообщалось, в субботу в 6.28 ч. сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили вызов на улицу Цеплю в Елгаве. Сообщалось, что горит одноэтажный жилой дом с чердаком, площадь горения составляла 88 квадратных метров. До прибытия спасателей соседи помогли двум подросткам выбраться из горящего дома.

Станислав рассказывает, что после пережитого у него до сих пор трясутся руки. С Марисом и ещё одним другом они рано утром заметили, что горит дом. Они знали, что там проживает женщина с двумя детьми.

Один из мальчиков стоял за горящей пластиковой дверью. Было неясно, как ее открыть. Мальчик оторвал ручку и тогда ее удалось сломать. Подросток рассказал, что с другой стороны дома в комнате лежит его брат-инвалид. По словам Станислава, там тоже был стеклопакет. Ребенок сбегал в сарай и прибежал с железной палкой. "Я начал бить по стеклу, а оно не лопается. Через окно я видел кровать. Ударил еще раз и тогда стекло разбилось, засунул руку, повернул ручку и открыл. Тогда Марис зашел внутрь", - рассказывает Станислав. "Я в тапочках, ноги скользят", - вспоминает Марис. Он нашел парня и вытащил его на улицу. Сосед пустил детей к себе погреться.

"В тот момент мы не думали, просто пошли внутрь и максимально делали все, что в наших силах. Раньше мы в этом доме не были, поэтому не знали, где что находится", - рассказывают Марис и Станислав, добавляя, что в доме стоял плотный дым. Прибывшие на место происшествия спасатели в ходе работ по тушению пожара обнаружили тело погибшей женщины.

Сейчас 13-ти и 20-ти летние братья живут у бабушки.

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