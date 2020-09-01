Похвалил депортации: комментатора в Facebook приговорили к исправительным работам

Рижский суд Видземского предместья приговорил к исправительным работам человека, который уничижительно отозвался о депортациях 1941 и 1949 года.

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Обвиняемый, прочитав размещенную в Facebook статью о депортациях латышей в Сибирь, написал под ней уничижительный комментарий. По его мнению, 57 549 человек были вывезены, чтобы получить бесплатное образование, и часть из них не вернулась, потому что в Сибири лучше.

Согласно статье 7-й Римского статута Международного уголовного суда, депортации 14 июня 1941 года и 25 марта 1949 года признаны преступлением против человечности.

Комментатор обвиняется по части первой статьи 74 Уголовного закона Латвии. Его приговорили к 240 часам принудительных работ.