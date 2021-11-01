Полиция о трагическом случае в Тукумсе: это было самоубийство

В рамках объемного расследования в связи с гибелью молодого человека при пожаре в Тукумсе, Государственная полиция опросила 45 лиц, проанализировала видео- и аудиоматериалы, провела опросы, осмотры, экспертизы и ряд других мероприятий. В результате 21 сентября было решено прекратить уголовный процесс за отсутствием состава преступления, которое можно было расценивать как нападение на почве гомофобии, нетерпимости или же доведение до самоубийства.

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Как ранее сообщалось, 23 апреля в 4.24 часов утра Государственная полиция получила информацию о том, что в Тукумсе в одном из многоквартирных домов начался пожар. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов констатировали, что двое мужчин получили ожоги. Пострадавшие были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Полиция начала уголовный процесс и расследование. Первоначально уголовный процесс был начат по 13-й части Криминального закона. Расследованием занимался Отдел по борьбе с серийными и особо тяжкими преступлениями бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления. 28 апреля уголовный процесс был переквалифицирован по части первой статьи 124-й- доведение до самоубийства или попытки самоубийства, жестоко обращаясь с пострадавшим или систематически унижая его. Расследование с самого начало проходило под контролем прокуратуры.

"Этот случай очень быстро стал публичным и от полиции ждали немедленного и детализированного расклада о том, что произошло. "Развитие событий в СМИ и социальных сетях очень быстро стало неконтролируемым, факты обрастали слухами, тем самым, приводя к необоснованному и преждевременному резонансу не только в Латвии, но и за рубежом. Публично высказывались самые разные версии; представители разных отраслей, в том числе журналисты и политики выражали свое субъективное мнение, подавая случившееся как нападение на почве гомофобии... Полиция просила успокоиться и позволить выполнять свою работу. Однако эмоции, непроверенная информация и слухи успели нанести вред образу латвийского общества на международном уровне", - комментирует начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

С самого начала полиции было понятно, что, скорее всего, преступления не было, однако, перед тем, как давать информацию обществу, нужно было подтвердить ее конкретными доказательствами. В числе мероприятий был произведен осмотр места и изъят ряд предметов, которые могли бы быть полезными в ходе расследования, в том числе электронная сигарета, зажигалки, бутылка с зажигательной смесью, которые находились в сумке потерпевшего. Также была запрошена информация с камер видеонаблюдения, которая позволила подтвердить тот факт, что пострадавший сам ночью купил горючую смесь, после чего сразу отправился домой. В течение последующих дней после трагедии проводились комплексные экспертизы. Заключение экспертов четкое и конкретное - на обнаруженных на месте трагедии предметах констатированы отпечатки пальцев и биологический материал только самого погибшего. Стоит добавить, что когда пострадавший поступил в больницу, в его крови было выявлено 1,75 промилле алкоголя.

Одновременно была начата служебная проверка в связи с прозвучавшей информацией о том, что полиция не реагировала должным образом на предыдущие заявления пострадавшего о том, что ему угрожают. В ходе проверки не были констатированы факты халатности сотрудников Тукумской полиции. Также были получены доказательства того, что у случившегося в Тукумсе нет абсолютно никакой связи с полученным в прошлом году заявлением об угрозах.

В целом ряд полученных в ходе расследования доказательств свидетельствует о том, что в этом случае не произошло преступное деяние, в том числе, которое бы расценивалось как преступление на почве гомофобии, нетерпимости или доведения до самоубийства. Государственная полиция получила достаточно доказательств того, что это было самоубийство, причинами которого стали личные мотивы в контексте бытовых отношений.

В связи с этим 21 сентября было принято окончательное решение и уголовный процесс закрыли. "Когда происходят резонансные случаи, все ждут от полиции быстрого и мгновенного результата. Одновременно многим кажется непонятным, почему полиция не раскрывает детали. Хочу напомнить, что расследование в рамках уголовного процесса - это четкая и специфическая работа, которая не может быть публичной. Только когда расследование завершено или в рамках расследования нет обстоятельств, о которых запрещалось бы говорить публично, полиция готова раскрыть детали", - отметил Рукс.

В полиции также отмечают: реагируя и проводя расследования, Госполиция никогда не смотрит на статус человека, его принадлежность или какие-либо другие признаки - безопасность каждого жителя является приоритетом. При этом Госполиция категорически не поддерживает ополчение на человека или какие-либо группы людей. Каждый имеет право жить в безопасной среде и обществе и у каждого есть равные права на получение помощи, если таковая необходима.