Полиция провела 50 проверок в кальян-барах Риги: выявлено 37 нарушений

Рижская муниципальная полиция (РМП) провела 50 проверок в рижских кальян-барах Риги и выявила более 30 нарушений. Как известно, согласно латвийскому законодательству, в развлекательных заведениях запрещено курить в помещении, но несколько столичных кальянных по-прежнему продолжают предлагать клиентам курить в помещении.

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В начале октября в управление "Центр" РМП значительно увеличилось количество звонков, связанных с нарушениями в кальян-барах. По этой причине полиция уделила этой проблеме повышенное внимание.

В ходе проверок в 27 случаях были констатированы нарушения, связанные с курением в помещениях. В 21 случае административные дела были начаты в отношении кальянных, еще в 6 — в отношении посетителей.

Еще в семи случаях были выявлены нарушения, связанные с незаконным оборотом акцизных товаров, а в трех случаях речь шла о продаже сигарет и алкогольных напитков несовершеннолетним.