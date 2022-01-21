Последствия бури: в Вентспилсе ветер повалил 70 деревьев

Сегодня, 21 января, утром было обнаружено 70 поваленных деревьев на территории Вентспилса, сообщили агентству LETA специалист по отношениям с общественностью "Вентспилсского Коммунального управления" Сигита Хелена Блумберга.

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Сегодня также будут обследованы лесные массивы в Сталдзене и Юго-западном районе города у 10-го деревянного моста. Оперативная служба Galantus работает двумя бригадами, сотрудничая с Государственной пожарно-спасательной службой, чтобы пилить и убирать сломанные деревья.

Учитывая, что порывы ветра сохранятся и сегодня, уборка поваленных деревьев будет проводиться в приоритетном и постепенном порядке. Приоритет будет отдаваться деревьям, которые блокируют улицы и дороги. Деревья в парках, скверах, на кладбищах, в лесах и других местах продолжат убирать и на выходных, и на этой неделе, указала Блумберга.

Она добавила, что других значительных повреждений в городе не наблюдается. В некоторых местах поваленные деревья кратковременно заблокировали движение на улицах Ринькю и Вильню, однако спецслужбы оперативно их убрали. В свою очередь, на улице Кулдигас 3 и во внутреннем дворе на улице Бривибас 27 поваленные ветром деревья упали на припаркованные автомобили.

Как сообщалось ранее, в четверг, 20 января, вечером в Вентспилсе скорость ветра в порывах достигала 33 метров в секунду, во многих районах были проблемы с электроснабжением.