Рейд по нелегальным хостелам в Риге: постояльцев выселили, у иностранца нашли марихуану
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Сотрудники Рижской муниципальной полиции провели совместный рейд с инспекторами Рижского строительного управления по хостелам Риги и констатировали, что многие из них работают нелегально. В этой связи приостановлена их деятельность, а постояльцам предписано покинуть помещения. У одного иностранца — гражданина Индии — во время проверки изъяли марихуану. Задержанный передан Госполиции.

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Рейды по хостелам Риги были проведены после трагических событий 28 апреля, когда в хостеле Japanese Style Centrum
на улице Меркеля во время пожара погибли восемь человек. Еще накануне рейда мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что "время толерантности кончилось".

Во время рейда проверяющие нагрянули на ул. Марияс, 1, где располагаются три хостела. Попасть в первую квартиру сначала не удалось, поскольку в ней никого не было, на втором этаже, где располагается второй хостел, в этот момент оказался один постоялец. Молодой человек рассказал, что в минувшую среду там побывали Госполиция и спецназ, задержавшие несколько человек. Задержан и владелец хостела, квартира которого на два этажа ниже.

На дверях многих комнат видны наклейки Госполиции, на которых указано, что заходить в помещения запрещено. В хостеле нашли рекламные проспекты других хостелей, в том числе и
Japanese Style Centrum.

После переговоров молодому мужчине сказали, что он должен покинуть помещения и искать себе ночлег в другом месте. В соседнем помещении проверяющие нашли еще один хостел. Сначала женщина, находившаяся в помещении, заявила, что это автошкола. Однако, когда удалось открыть двери, было констатировано, что там живут люди. Возле стены находилась табличка с отметкой 8,1, которую Hostel Marija получил от booking.com.

В хостеле полиция встретила несколько граждан Индии и Украины. У одного гражданина Индии изъяли марихуану. После проверки всем иностранцам велели покинуть помещения. Их проинформировали также, что они могут обратиться в городские приюты.

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