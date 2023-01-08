Родственники "потерянной" в морге больницы Страдиня женщины отыскали и похоронили ее

Дочь покойной Элзы Биезы, похороненной под чужим именем на одном из рижских кладбищ, сообщила, что ее мама наконец найдена, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на передачу "Панорама" на латвийском ТВ.

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Семья умершей женщины неделю пыталась выяснить, как получилось, что в морге Рижской клинической университетской больницы имени П.Страдиня перепутали тела двух умерших: близким выдали для погребения другую женщину в одежде их родственницы.

6 января была проведена эксгумация, и дочери сразу узнали свою маму, похороненную под чужим именем. 7 января семья наконец-то смогла попрощаться с Элзой.

"Наша мама сейчас покоится с миром. Спасибо всем, кто сочувствовал нам и помогал найти ее", — прокомментировал случившейся дочь Сантия.

Как сообщалось, в декабре в рижскую Клиническую больницу им. П.Страдиня в тяжелом состоянии поступила женщина из Лиелвардского края, жизнь которой спасти не удалось - она скончалась через 2,5 часа. Похороны были назначены на конец декабря, но в часовне на кладбище выяснилось, что в гробу находится другой человек в одежде, которая предназначалась для покойной.

Родственница покойной обратилась с заявлением в Госполицию, где завели уголовный процесс. Проверка была начата и в самой больнице. По словам дочери покойной женщины, расследование идет очень медленно, а коммуникация затруднена.

В Рижском Земгальском участке полиции отрицают умышленное затягивание процесса, поясняя, что пришлось допросить многих свидетелей.

По делу расследуется халатность сотрудников морга больницы. Если их вина будет доказана, в случае осуждающего приговора, сотрудникам морга грозит штраф, принудительные работы или кратковременное лишение свободы. В свою очередь больница Страдиня распространила заявление, что виновные сотрудники, скорее всего, потеряют работу в морге.

Семья умершей женщины рассматривает возможность обращения в суд с целью взыскания морального ущерба.