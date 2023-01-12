СГБ прекратила уголовный процесс в отношении молодого человека с российским флагом у памятника в Пардаугаве

Служба государственной безопасности (СГБ) прекратила уголовный процесс в отношении молодого человека Александра Дубяго, который 10 мая был замечен у памятника в Пардаугаве с российским флагом.

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Государственная полиция возбудила уголовный процесс в отношении указанного лица после того, как 10 мая прошлого года в Пардаугаве лицо публично демонстрировало российский флаг у памятника, прославляющего советскую оккупацию. Уголовный процесс был начат по статье Уголовного кодекса о возможной героизации и оправдании преступлений против мира и военных преступлений. В соответствии со своей компетенцией СГБ приняла этот уголовный процесс в свое производство. Дубяго даже провел некоторое время в заключении.

Теперь СГБ сообщает, что уголовное производство было прекращено 30 декабря прошлого года на основании указаний надзирающего прокурора и главного прокурора об отсутствии состава уголовного преступления.

При этом, по оценке СГБ, лицо использовало российский флаг как символ, прославляющий военную агрессию и военные преступления. Принимая во внимание вышеизложенное, служба будет рекомендовать Государственной полиции принять решение о применении административной ответственности в соответствии с законом об административных наказаниях за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления.