Швеция и Эстония планирует серию погружений к парому "Эстония"

К остову затонувшего в Балтийском море парома "Эстония" в июле состоятся новые погружения — об этом сообщил государственный департамент Швеции по расследованию катастроф (Statens haverikommission — SHK). Как отмечают в ведомстве, основная цель новых подводных экспедиций — обследование предполагаемой новой пробоины в корпусе судна.

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В те же сроки — день в день — подводные погружения к парому "Эстония" планируют и специалисты Транспортного департамента Эстонии.

"Когда и по какой причине в корпусе парома появилась пробоина? Когда она возникла — до или после того, как судно затонуло?", — задал вопрос в пятницу на пресс-конференции в Стокгольме руководитель SHK Йонас Бэкстранд.

По его словам, поводом для организации новой подводной экспедиции послужил показанный осенью прошлого года документальный фильм о катастрофе "Эстонии", в котором были кадры, запечатлевшие неизвестную ранее исследователям крупную пробоину в корпусе парома. Представленный в фильме видеоматериал был снят с помощью подводного робота в 2019 году.

Принятые в Швеции законодательные поправки с июля этого года вновь разрешают подводные погружения к остову парома.

По словам Бэкстранда, исследователи намерены также вновь обследовать носовой люк парома, отсоединившийся от судна во время шторма в ночь на 28 сентября 1994 года.

В ходе нового расследования его участники учтут также версию о том, что новая пробоина в корпусе парома могла появиться и уже во время его погружения на каменистое дно моря.

Подводная экспедиция шведских экспертов начнется 8 июля и продолжится до 18 июля. Работы будут вестись круглосуточно, в несколько смен. В ходе погружений предполагается сделать в общей сложности от 15 000 до 25 000 снимков, чтобы затем на их основе создать модель корпуса судна в формате 3D.

Бэкстранд сообщил, что серьезно воспринял критику в связи с тем, что оставшихся в живых очевидцев трагедии не расспросили. На сегодня эта работа выполнена, добавил он.

"Мы уже опросили очень многих людей, однако много интервью еще предстоит сделать", — сказал Бэкстранд, упомянув, что опрошены около двадцати человек и с еще десятью эти беседы состоятся.

Вместе с тем, новое расследование обстоятельств и причин катастрофы "Эстонии" пока не начато. Это произойдет только после того, как будут собраны новые данные, которые могут послужить основанием для этого.

Точно в те же сроки в июле планирует подводную экспедицию и Эстония — в начале июня об этом сообщил портал новостей вещания rus.err.ee, по данным которого предварительное обследование останков парома начнет судно Транспортного департамента. Предварительное исследование остова парома "Эстония" с участием эстонских подводников начнется также 8 июля. В первую очередь будут проведены технические замеры морского дна. К месту крушения отправится многоцелевое судно Транспортного департамента EVA-316.

Руководитель Бюро расследований по вопросам безопасности Рене Арикас сообщил ERR, что первый этап продлится с 8 по 18 июля.

"Технические исследования включают 3D-съемку морского дна и остова. Также используем подводного робота, чтобы точнее определить местоположение повреждений", — пояснил он. Об этих повреждениях не было известно до выхода шведского документального сериала.

Так как у возглавляющих расследование Министерства экономики и коммуникаций и бюро нет всего специального оборудования, то было решено привлечь к работам судно EVA-316 Транспортного департамента.

По словам Арикаса, технические замеры необходимы для того, чтобы к началу основных исследований весной 2022 года получить уточненную информацию и оцифрованные чертежи.

В следующем, 2022 году в исследовании будет задействовано судно Стокгольмского университета R/V Electra. Помимо шведов к исследованиям будут привлечены финны.

По завершении всех этапов исследования начнется составление финального рапорта. Предполагается, что он будет готов летом или в начале осени следующего года.

К 26-й годовщине катастрофы на канале Discovery вышел документальный фильм, авторы которого во время съемок обнаружили в борту судна пробоину высотой четыре метра с вдавленными краями. В свете этой находки было решено провести новое расследование причин катастрофы.

В 1995 году Эстония, Швеция и Финляндия заключили соглашение о ненарушении покоя погибших. Кроме того, в Швеции был принят отдельный закон, запрещающий погружения к месту крушения даже для проведения официальных расследований, в том числе с использованием дистанционно управляемой аппаратуры.

После того, как фильм вышел на телеэкраны, поднялась новая волна требований возобновить расследование причин катастрофы. Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг в декабре не исключил, что в закон о покое захоронения внесут изменения, если их одобрят эксперты.

Паром "Эстония" затонул 28 сентября 1994 года по пути из Таллина в Стокгольм. Из находившихся на борту 989 человек удалось спасти только 138, позже один из них умер в больнице. 852 человека погибли. После кораблекрушения власти трех стран приняли решение не поднимать тела на поверхность, а позднее — засыпать остов судна камнями и песком и объявить его местом захоронения. Это объяснили необходимостью защитить погибших от мародеров.

На погружения к месту катастрофы был наложен строгий запрет. Беспрецедентные меры в отношении судна, затонувшего в мирное время, породили всевозможные теории заговора и недоверие к выводам официального расследования.