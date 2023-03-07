Сторонники войны в Украине приговорены к условному заключению

В Латвии к условным срокам приговорены несколько человек, которые с началом войны России против Украины поддержали агрессора, сообщает Latvijas Avīze.

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Уголовные дела были возбуждены по фактам разжигания национальной и этнической розни и оправдания военных преступлений. В Рижском районном суде утверждено соглашение и вступил в законную силу приговор в отношении Снежаны Поддубной, которая 13 марта прошлого года развернула дискуссию в группе "Криминальная Латвия" в социальной сети "Facebook", в том числе назвав украинцев неонацистами, с которыми нужно воевать, и оценив при этом русских солдат как достойных похвалы, потому что "как всегда, они убирают нациков".

Поддубная признала себя виновной и заключила соглашение с прокурором о том, что ей будет назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с испытательным сроком на девять месяцев.

Видземский районный суд в Цесисе дал оценку подготовленному прокурором соглашению с Евгением Косолаповым, который опубликовал на портале к 15 статьям по теме ведущейся войны ряд враждебных, агрессивных и уничижительных комментариев, направленных против украинцев и против народа Латвии, например "Смерть укронацистам во всем мире!" и "Скоро начнем истреблять местных нацистов".

Косолапов договорился с прокурором о том, что за совершение двух преступлений ему будет назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с шестимесячным испытательным сроком. Это соглашение еще не вступило в силу.

С 24 февраля прошлого года, когда российская армия начала масштабное вторжение в Украину, Служба государственной безопасности расследовала почти 40 уголовных процессов, возбужденных по фактам разжигания национальной розни и оправдания военных преступлений.

В ближайшие месяцы суды начнется рассмотрение как минимум 15 таких уголовных дел, в том числе перед судом предстанут Игорь Кузьмук, Руслан Панкратов, Людмила Прибыльская, Андрей Солопенко, Владимир Линдерман.