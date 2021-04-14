Стрельба в Пурвциемсе: что известно об убийстве футбольного агента

В среду утром в Риге в микрорайоне Пурвциемс был застрелен футбольный агент Роман Беззубов. Нападение на находившегося за рулем автомобиля Беззубова совершили двое неустановленных мужчин. На момент публикации материала полиции не удалось задержать подозреваемых, мотивы преступления также пока неизвестны. Delfi обобщает доступную информацию об этом преступлении.

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Что произошло

Нападение на автомобиль VW Touareg, за рулем которого находился Беззубов, произошло ранним утром 14 апреля. В тот момент, когда машина Беззубова выезжала на улицу Г.Астрас от многоэтажки Astra Lux, дорогу ей перегородил черный BMW X5 с тонированными задними окнами, из которого раздались выстрелы. Беззубов протаранил автомобиль нападавших, врезался в правое переднее крыло и попытался скрыться. Момент нападения попал на запись камеры видеонаблюдения. Предположительно, обе машины доехали до Дома Мебели, где VW Touareg выехал на газон, снес часть ограждения и остановился. По данным полиции, жертва нападения умерла на месте происшествия.

Начальник Госполиции Армандс Рукс во время пресс-конференции сообщил, что в преступлении задействованы не менее трех человек. "Убийство совершено опасным для окружающих образом, стреляя из автоматического оружия. Преступники, очевидно, готовились", — сообщил Рукс.

Глава полиции сообщил, что следствие рассматривает несколько версий. Среди них — заказное убийство, преступление, связанное с профессиональной деятельностью убитого, а также что убийцы могли быть не из Латвии. Рукс подчеркнул, что это лишь некоторые из версий. В деле задействованы все сотрудники полиции, а Погранохрана контролирует приграничные дороги. Полиция поддерживает контакт с соседними странами, в том числе с Россией, отметил Рукс.

Вероятнее всего, на автомобиле заменены номера — возможно, это были номера Российской федерации. Полиция по всей Латвии перешла на усиленный режим работы и просит отозваться свидетелей нападения или тех, кто знает, где может находиться автомобиль нападавших. Связаться с полицией можно по эл.почте kipinfo21@vp.gov.lv и по номеру 67075257 или 110. Анонимность гарантирована.

Что известно о Романе Беззубове

Роман Беззубов был одним из немногих латвийских футбольных агентов международного уровня. До начала карьеры агента он сам играл в футбол, выступая за рижскую "Даугаву", "Юрмалу", кулдигскую "Венту" и албанский клуб "Бюлис". Беззубов входил в число кандидатов юношеской сборной Латвии (U-19), но так и не провел ни одного матча за национальную команду. Футбольную карьеру, по данным сайта transfermarkt.com, он завершил в 2012 году.

Беззубов владел агентством BR-Sport agency, которое представляло интересы футболистов Виталия Ягодинского, Владислава Соловейчика, Алексея Грязнова, а также Янсиа Гринбергса. Ранее услугами агента пользовались игроки сборной Латвии Александр Фертов и Владислав Габов. В число клиентов BR-Sport agency входили также украинские игроки Николай Мусолитин и Андрей Кожухарь, которые выступали за латвийский клуб "Валмиера".

Позже между представителями футболиста и клубом возникли разногласия по денежным вопросам, спор также рассматривала Латвийская федерация футбола. Футболисты и их представители выиграли спор, а видземскому клубу пришлось выплатить компенсацию в размере нескольких сотен тысяч евро — это одна из крупнейших выплат в такого рода разбирательствах за всю историю в латвийском футболе.

В 2019 году агентство BR-sport работало с очень небольшим оборотом (1750 евро), убытки агентства после уплаты налогов составили 7688 евро. Агентство BR-sport принадлежало Беззубову и Виктории Могилевич, у обоих было 50% акций.

Министр: Латвии нужна сеть видеонаблюдения

Убийство в Пурвциемсе доказывает, что Латвии крайне необходима единая сеть видеонаблюдения, заявил в понедельник министр внутренних дел Сандрис Гиргенс. Он отметил, что говорил о необходимости создания такой сети еще в июне прошлого года. Однако МВД столкнулся с бюрократическими препятствиями, хотя в других европейских странах такая инфраструктура давно развита. "Это сигнал для Государственной инспекции данных и чиновников: в Латвии необходимо усилить внутреннюю безопасность и организовать сеть камер видеонаблюдения", — заявил Гиргенс.