Суд арестовал Валентина Еремеева, фельдшер Марина отпущена на свободу
Foto: Ieva Čīka/LETA

Суд Латгальского предместья города Рига сегодня решил арестовать активиста Валентина Еремеева, назначив залог в 50 000 евро, сообщает LETA. Он и фельдшер Восточной больницы Марина Корнатовская были задержаны в связи с распространением ложных новостей.

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Чтобы выйти на свободу, Еремеев должен внести залог до 10 января.

Второму лицу, проходящему по делу о ложных новостях, применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, выяснила LETA в полиции. Полиция не раскрыла имя лица, но агентству известно, что это фельдшер Восточной больницы Марина Корнатовская.

Как уже сообщалось, в среду Отдел борьбы с киберпреступлениями Государственной полиции задержал Еремеева и Корнатовскую из-за распространения ложных новостей о заболевании Covid-19. Ложная информация связана с угрозой обществу, вызвала резонанс и была обращена против эпидемиологической безопасности.

Уголовное дело начато по статье о хулиганстве. Максимальное наказание составляет два года тюрьмы, принудительные работы или денежный штраф.

Ранее интервью Еремеева с Корнатовской обрело большую популярность в социальных сетях. В нем медик рассказывает уже известные теории заговора - что Covid-19 придуманная болезнь, статистика подделана, больницы не перегружены, а вакцины будут смертельными. Фельдшер утверждала, что врачи осознанно вредят пациентам с пневмонией. До этого она распространила аудиофайл с другими выдумками - например, что на Кипсале готовят госпиталь для больных коронавирусом.

Восточная Больница заявила, что утверждения сотрудницы ложные и начала служебное расследование, а также написала заявление в полицию. Фельдшер продолжает работать в больнице, но руководитель Клиники токсикологии и сепсиса, где лечат больных Covid-19, решил отстранить её от работы с пациентами коронавируса.

С начала пандемии полиция задержала уже несколько человек из-за распространения ложных новостей о Covid-19.

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