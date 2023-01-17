Суд рассмотрит уголовное дело Гревцовой о ложных сведениях, предоставленных ЦИК

Рижский городской суд Видземского предместья во вторник

рассмотрит уголовное дело, в котором депутат 14-го Сейма Глория Гревцова обвиняется в предоставлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ложных сведений.

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К Гревцовой применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы, а именно уведомление о смене места жительства и запрет на выезд из страны.

Рассматриваемое уголовное правонарушение может быть наказано временным лишением свободы от 15 суток до трех месяцев, привлечением к общественным работам от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 установленных в Латвии минимальных месячных заработных плат.

С учетом того, что лицо отказалось высказать мнение в связи с выдвинутым обвинением, было принято решение о передаче дела в общем порядке, ранее сообщили в прокуратуре.

В то же время для обеспечения завершения процесса в разумный срок уголовный процесс, в котором обвиняется занимающее ответственное положение должностное лицо, имеет преимущество перед другими делами.