Три джентльменских клуба в Риге занимались сутенерством: дело передано в прокуратуру

5 июня Управление Госполиции по борьбе с организованной преступностью закончило расследование и передало в прокуратуру уголовный процесс о сутенерстве и отмывании денег в трех джентльменских клубах Риги. В статусе подозреваемых находятся 10 человек, сообщила порталу Delfi представитель Госполиции Криста Андерсоне.

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Джентльменские клубы работали с 2015 по 2018 год. Клиентами были в основном богатые иностранцы. Ночью под прикрытием шоу-программы со стриптизом за отдельную плату клиентам оказывались услуги сексуального характера.

Уголовный процесс был начат в 2018 году. Полиция арестовала 35 объектов (деньги, счета, недвижимость и т. п.), общая стоимость которых — более полумиллиона евро. Организованной группе также инкриминируется легализация преступно нажитых средств на сумму более 400 000 евро. Всего было предположительно 23 эпизода отмывания денег.

Уголовный процесс начат по части третьей статьи 165 (сутенерство, которым занимается организованная группа) и по части третьей статьи 195 (легализация преступно нажитых средств в крупном объеме) Уголовного закона. Подозреваемые — двое мужчин и восемь женщин — владельцы, администраторы и бухгалтер клуба.

Следствие шло два года. По словам главы отдела Госполиции по борьбе с торговлей людьми и сутенерством Арманда Лубарта, работа была сложной и объемной, Госполиция работала в сотрудничестве с муниципальной полицией и Службой госдоходов.