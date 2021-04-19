Убийство Беззубова: восточноевропейские нравы и деньги в латвийском футболе

Убийство футбольного агента Романа Беззубова заставило многих задаться вопросом, связано ли преступление с его профессиональной деятельностью, сообщает Латвийское радио. В футбольном закулисье звучат самые разные версии, но одно ясно - в латвийском футболе доминируют деньги, нравы и неписаные законы Восточной Европы.

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На данный момент выдвинуты несколько неофициальных версий убийства агента, в том числе, что убийство связано с его работой, так и что оно не имеет отношения к футболу. Тем не менее, убийство Беззубова в футбольной среде является самым брутальным преступлением в новейшей истории Латвии.

После известий об убийстве в социальных сетях сочувствие выразил Кришьянис Клявиньш. Его имя в начале 2000-х годов прозвучало в связи с обогащением на договорных играх. Латвийское радио попросило его рассказать о неписаных законах латвийской футбольной среды. Клявиньш напомнил, что футбол - самый денежный вид спорта, привлекающих многих “серых” и “черных” людей. Это влияет на “ауру” спорта ещё с 90-х годов.

“Люди, может, и меняются, но аура не меняется. Мы знаем, что людей везли в лес и избивали не только в случае Вентспилса (бывший директор клуба “Вентспилс” Сергей Барковскис был осужден, а потом оправдан в деле о вымогательстве в группе - прим. ред.)”, - сказал Клявиньш. Хотя ему было сложно представить, что в Латвии может произойти что-то подобное убийству Беззубова. “Что-то такое делают только, если под этим очень, очень большие деньги.”

Клявиньш подчеркнул, что латвийский футбол интегрирован в Восточноевропейскую футбольную систему. В России, например, футбольная среда тесно связана с криминалом и там были случаи, когда людей убивали после того, как агент переманил игрока, предназначенного для другого агента, рассказал Клявиньш. В свою очередь, Латвийское радио отмечает, что среди крупных инвесторов латвийских клубов есть российский миллионер Сергей Ломакин, а некоторые крупные источники денег невозможно отследить.

Бывший президент Латвийской футбольной федерации Гунтис Индриксонс считает, что преступление может быть связано с тем, что нынешнее правление федерации не нейтрально и не способно погасить закулисные конфликты.

“У меня за 22 года [в правлении федерации] такие вещи не происходили, но могли взорваться в любой момент. Пять, шесть или более раз я слышал тексты, что тебе руки пересадят туда, где ноги растут, а ноги туда, где руки растут”, - рассказал Индриксонс.

В свою очередь, как уже сообщалось, министр внутренних дел Сандис Гиргенс, ранее выступивший в качестве кандидата на пост президента Латвийской футбольной федерации, не связывает преступление с профессиональной деятельностью Беззубова. Министр допускает, что жестокое убийство может служить предупреждением в связи с тем, что правоохранительные органы ведут в Латвии борьбу с преступными группировками, а также мешают их планам.