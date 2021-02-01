В частном доме взорвался газ: владелец дома получил серьезные ожоги
Foto: LETA

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 30 января, в Тукумсе, во время замены газового баллона в одном из частных домов прогремел взрыв.

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Как отмечают в полиции, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем. В результате взрыва в доме вспыхнул пожар, общая площадь которого составила 60 квадратных метров.

Мужчина 1949 г.р. получил серьезные ожоги тела, также у него констатировали ожоги дыхательных путей. Пострадавший оперативно доставлен в больницу.

Полиция тем временем начала уголовный процесс.

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