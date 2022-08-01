В деле Аdugs индийцы могут оказаться только "цветочками"

На прошлой неделе Даугавпилсский суд продолжил рассмотрение дела, в котором руководитель и владелец предприятия по производству кондитерских изделий Adugs Язеп Зукулс, директор производства Виталий Ефимов и адвокат Марцис Балтманис обвиняются в торговле людьми в составе организованной группы. Жертвами стали семеро граждан Индии, которые теперь вернулись на родину, сообщает Latvijas avīze.

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Хотя за торговлю людьми в составе организованной группы, в данном случае - за эксплуатацию, когда человеку платят меньше, чем стоит его труд, когда его принуждают к работе, в том числе насильственными средствами, - можно получить достаточно суровое наказание, не исключено, что все это может оказаться для обвиняемого только "цветочками". Средства обвиняемых арестованы, и арест не будет снят до тех пор, пока не будет выяснено происхождение изъятых денег и законность действий с активами.

Наиболее интересны сделки с недвижимостью, которые произошли за несколько лет до событий с индийцами. Ефимов продал свой дом жене, Зукулс продал один свой объект через принадлежащую ему компанию дочери бывшей гражданской жены, другой - будущей гражданской жене, а принадлежащий ему комплекс домов - кипрской компании, но при этом продолжает там жить. Полиция подозревает, что эти сделки были заключены с целью легализации денег и/или сокрытия имущества. Лидер группировки широко известен в уголовных кругах Латгалии, у него также имеются связи в политических кругах Латгальского региона. В полиции пояснили, что Зукулс ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за уклонение от уплаты налогов, загрязнение окружающей среды и др.

Как уже сообщалось, в конце ноября 2020 года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали в Латгалии организованную группу лиц, подозреваемую в торговле людьми, отмывании денег, а также нанесении легких телесных повреждений. Установлено, что подозреваемые эксплуатировали иностранных рабочих кондитерского предприятия Adugs, пользуясь их беспомощным положением, а также угрожали им физической расправой. Задержание проводилось на основании информации, полученной от посольства страны, граждане которой подвергались на территории Латвии принудительному труду.

10 ноября сотрудники УБОП провели обыски и задержания в Яунелгавском крае, Ливаны, Айзкраукле, Даугавпилсе и Кекаве. Всего стражи порядка проверили 22 объекта, изъяли 150 000 евро наличностью, оружие и другие предметы, которые могут служить вещественными доказательствами в уголовном деле.

Никто из обвиняемых свою вину, а также требуемые компенсации морального ущерба не признает. Трое индийцев просят 6979,71 евро, остальные соответственно: 11 329,82; 11 974,59; 12 002,95 и 12 730,45 евро.