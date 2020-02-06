В "деле лифтов" к сотрудникам RNP применили несвязанные с лишением свободы меры пресечения

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции к задержанным пяти сотрудникам Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) применило меры пресечения, не связанные с лишением свободы, сообщает агентство LETA.

Как уже сообщалось, в понедельник были задержаны четыре работника RNP, а во вторник еще один. Задержанные отвечали в RNP за надзор за соблюдением договора по обслуживанию лифтов.

Тогда как в конце минувшей недели прошли обыски в RNP и частном предприятии Liftu alianse. Процессуальные действия проходили на протяжении всей ночи. Позже пришло сообщении о двух задержанных, в том числе о задержании владельца Liftu alianse Игоря Бабкина.

Начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Государственной полиции Петерис Бауска рассказал, что уголовное дело возбуждено по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По его словам, речь идет о миллионах евро.