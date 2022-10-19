В прокуратуру передали дело Гревцовой за предоставление заведомо ложных сведений ЦИК

Госполиция начала 7 октября уголовный процесс против Глории Гревцовой в связи с возможным предоставлением кандидатом в депутаты заведомо ложных сведений государственному учреждению — в данном случае Центральной избирательной комиссии.

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Как отмечают в полиции, проведя необходимые следственные действия в уголовном процессе и получив достаточно доказательств, 17 октября текущего года уголовное дело в ускоренном порядке было передано в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении Глории Гревцовой, избранной в Сейм от партии "Стабильность".

В ходе досудебного расследования было установлено, что Гревцова, являясь кандидатом на выборах в Сейм, представила в Центральную избирательную комиссию сведения о себе, в т.ч. с указанием информации в разделе "Работа и должности", а также "Образование". Правдивость данной информации в подготовленных документах лицо подтвердило своей подписью, после чего подписанные документы были переданы представившему их лицу в ЦИК 13 июля 2022 года.

В ходе уголовного процесса были допрошены несколько свидетелей, в том числе полиция получила сведения из различных учреждений, что

имеет существенное значение в уголовном процессе. В итоге, одно лицо было признано подозреваемым по уголовному делу. К подозреваемой применены меры, не связанные с лишением свободы.

Информация, полученная в ходе расследования, дает основания полагать, что Гревцова совершила уголовное преступление, за которое уголовная ответственность предусмотрена статьей 272 Уголовного закона Латвии. За это преступление законом предусмотрено наказание в виде краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.

Как уже сообщалось ранее, Гревцова предоставила ЦИКне соответстствующую истине информацию об образовании Латвийской академии спортивной педагогики. Это подтвердил сам вуз. Также стало известно, что кандидат могла солгать и о предыдущем месте работы.