В России "заминировали" почти 100 школ: подозревается житель Латвии
Foto: Pixabay

В организации массовых "минирований" школ и других зданий в Екатеринбурге и Тюмени, подозревается человек, проживающий в Латвии. Об этом сообщает новостное агентство URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах Свердловской области.

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"Есть предположение, что к волне минирования может быть причастен проживающий в Латвии. Информация нами сейчас проверяется", — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый ведет свой telegram-канал, тематика и посты, в котором касаются темы лжеминирований.

Утром 12 января в Екатеринбурге несколько десятков школ и других заведений получили по электронной почте письма с угрозами. Анонимный автор заявлял, что "ненавидит всех и взорвет школы". Ведется следствие.

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