В субботу задержано 22 пьяных водителя

В субботу на дорогах Латвии зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в авариях пострадали 14 человек, сообщили в Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди пострадавших было три пешехода и один велосипедист.

За превышение скорости в субботу оформлено 160 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 693 протокола.

22 водителя в минувшие сутки были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, при этом 18 находились в сильном опьянении, поэтому будут привлечены к уголовной ответственности. У шести из них будут конфискованы транспортные средства, так как они управляли собственными автомобилями, а с 12 будет взыскана стоимость автомобилей, потому что они находились за рулем чужих машин.