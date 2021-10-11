В Таллинне подведут итоги экспедиции Mare Liberum к останкам "Эстонии"

Руководитель целевого учреждения SA Mare Liberum, организовавшего в сентябре экспедицию к останкам парома "Эстония" Маргус Курм проведет пресс-конференцию, на которой расскажет об основных итогах предприятия.

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"Успех каждого проекта нужно оценивать в свете поставленных целей. Если мы посмотрим на цели, которые ставились перед экспедицией, то в целом мы их достигли. Погода и видимость у места крушения были не идеальными, но почти все задуманное было сделано", — сказал руководитель фонда SA Mare Liberum и экспедиции Маргус Курм, поблагодарив команду корабля и экспертов по глубоководным работам за их профессионализм и приверженность своему делу.

Самым главным Курм посчитал, что оператору подводного робота экспедиции Линусу Андерссону удалось сделать снимки почти всего места кораблекрушения, чтобы затем с помощью технологии фотограмметрии смоделировать подробное трехмерное изображение. "Нам также удалось с близкого расстояния сфотографировать повреждения носа, кормы и правого борта судна", — отметил он.

Судно RS SENTINEL под мальтийским флагом отправилось в экспедицию из голландского порта Эмсхафен 18 сентября и прибыло к затонувшей "Эстонии" утром 22 сентября. Всего в организованной SA Mare Liberum экспедиции приняли участие 43 человека, 18 из которых являются членами экипажа корабля, а шесть — представителями СМИ. Остальные участники занимались планированием и выполнением подводных работ.

Паром "Эстония" затонул 28 сентября 1994 года, из 989 пассажиров, которые были на борту судна, погибли 852 человек — 501 гражданин Швеции и 285 граждан Эстонии, 17 граждан Латвии, по 11 граждан России и Германии, 10 граждан Финляндии,а также граждане Дании, Норвегии, Литвы, Марокко, Белоруссии, Великобритании и других.