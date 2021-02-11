VID выявила "прачечную" в оптовой торговле продуктами питания: госказну лишили 145 000 евро налогов

Служба госдоходов (VID) передала для начала уголовного преследования материалы дела, по которому четверо латвийцев подозреваются в том, что в 2018-2019 годах они организованно утаили преступно нажитые деньги, не уплатив с них налоги в размере 145 тысяч евро.

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"Клиенты" подпольной бухгалтерии в своих отчетностях указывали фиктивные сделки, таким образом избегая необходимости уплачивать налог на добавленную стоимость. Затем происходили перечисления за фактически не произведенные сделки, создавая видимость взаиморасчета. Преступная схема использовалась в оптовой торговле продуктами питания.