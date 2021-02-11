VID выявила "прачечную" в оптовой торговле продуктами питания: госказну лишили 145 000 евро налогов
Foto: Shutterstock

Служба госдоходов (VID) передала для начала уголовного преследования материалы дела, по которому четверо латвийцев подозреваются в том, что в 2018-2019 годах они организованно утаили преступно нажитые деньги, не уплатив с них налоги в размере 145 тысяч евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Клиенты" подпольной бухгалтерии в своих отчетностях указывали фиктивные сделки, таким образом избегая необходимости уплачивать налог на добавленную стоимость. Затем происходили перечисления за фактически не произведенные сделки, создавая видимость взаиморасчета. Преступная схема использовалась в оптовой торговле продуктами питания.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VID Служба госдоходов
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Глубоко вдохнуть: простые упражнения для уменьшения стресса
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде

От владельца

Rīgas iela, Babītes nov.,
45 000€
Iecavas iela, Āgenskalns, Rīga,
98 779€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Kļavlapu iela, Ogres nov.,
125 000€
Ādmiņu iela 1, Ikšķiles nov.,
189 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
160 000€
Engures nov.,
800€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Tomsona iela, Centrs, Rīga,
270 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Mastu iela, Centrs, Rīga,
600€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Saules iela, Babītes nov.,
60 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119 000€
Zeme pie jūras, Salacgrīvas nov.,
220 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Talsu nov.,
178 000€
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197 000€
Olīvu iela, Āgenskalns, Rīga,
355€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Nāras iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Diānas iela, Salaspils nov.,
160 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Andreja Saharova iela, Pļavnieki, Rīga,
40 900€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Gaismas iela, Aizkraukles nov.,
1 980€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€