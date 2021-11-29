Испания выдала Латвии разыскиваемого Европолом за убийство Гатиса Звинуглиса. По информации Госполиции, латвиец доставлен в Ригу 25 ноября и помещен в Рижскую Центральную тюрьму.

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Как уже сообщалось ранее, 8 ноября в Испании (город Торре-Пачеко, регион Мурсия) был задержан подозреваемый в убийстве Гатис Звингулис (1982 г.р.). Мужчина был объявлен в международный розыск, его фотография была размещена в базе Европола "EU Most Wanted". И именно благодаря жителям удалось установить местонахождение подозреваемого.

В 2017 году в волости Злеку (Вентспилсский край) Звингулис, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта с выпускниками 9-го класса и их близкими, нанес несколько ножевых ранений одному из взрослых, который пытался всех успокоить. От полученных травм пострадавший скончался.

Учитывая, что Звингулис уклонялся от следствия, он был объявлен в розыск сначала в Латвии, а год спустя — в международный. Его поиски за границей не увенчались успехом, поэтому, учитывая тяжесть совершенного преступления, информация была размещена в базе Европола "EU Most Wanted" ("Самые разыскиваемые в ЕС"). В результате поступила информация от жителей, которая и помогла выйти на след подозреваемого.

После этого с привлечением испанского подразделения полиции Европейской сети активного поиска преступников(ENFAST) были проведены целенаправленные мероприятия, в результате которых Звингулис был задержан в городе Торре-Пачеко.

Госполиция Латвии призывает жителей посетить сайт Европола, где содержится информация о трех самых разыскиваемых преступниках из каждой страны. На данный момент одним из самых опасных преступников из Латвии, который разыскивается за изнасилование несовершеннолетней, является Алвис Бекетов (1979 г.р.). Также в базе находятся Иван Агапытов (1967 г.р.) и Денис Конашкин (1975 г.р.), которых подозревают в убийстве футбольного агента Романа Беззубова. В полиции призывают обратить внимание на разыскиваемых лиц и из других стран, так как все они могут свободно перемещаться по ЕС.