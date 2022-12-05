ВИДЕО: Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в дом, где живет украинская блогер

В ночь на 4 декабря неизвестные забросили бутылку с зажигательной семью на территорию дома, где проживает одна из самых популярных блогеров Украины София Стужук. Государственная полиция начала уголовный процесс.
Уголовный процесс начат по статье - намеренная порча чужого имущества. Полиция выясняет обстоятельства и причины случившегося, также ведет подсчет материального ущерба.
Об инциденте в социальных сетях рассказала сама Стужук, которая находится на 7-м месяце беременности. По ее словам, в этот момент в доме находилась она сама, ее муж, пятеро детей и няня.
Как ранее писал Delfi, в сентябре после окончания договора аренды дома в Юрмале София Стужук и ее бойфренд Антон Левандовскис переехали в Ригу – в двухэтажный дом со множеством комнат, сауной, джакузи, большой гардеробной и качелями на потолке. По ее словам, она переезжает уже десятый раз в жизни. После того, как переехала в Киев из Крыма в 2014 году, она впоследствии меняла одно место жительства за другим.
Как уже сообщалось, одна из самых известных украинских блогеров София Стужук приехала в Латвию с тремя детьми, спасаясь от войны на родине. Отношения с загадочным мужчиной из Латвии позволили ей обрести комфортное место для жизни в Юрмале, где она отпраздновала свое 27-летие.