Очевидец заснял развлечение подростков с улицы Лубанас: кидать из-за кустов камни в проезжающие мимо машины.

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Видео было снято в среду, 11 августа, около 16:00, на углу улиц Лубанас и Илукстес.

Госполиция сообщила Delfi, что вызовов по поводу этого инцидента не поступало.