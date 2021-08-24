24 августа на перекрестке улицы Бривибас и Дзербенес в Риге очевидец заснял автомобиль BMW X1, который внезапно остановился посреди улицы, а потом тронулся и въехал в металлический барьер, огораживающий проезжую часть. Очевидцы сообщают, что за рублем была пьяная женщина.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам автора видео, он начал снимать потому, что ему показалось, что машина впереди едет неуверенно и то и дело резко тормозит.

На видео видно, как BMW X1 едет по средней полосе Бривибас, проезжает перекресток с улицей Дзербенес, останавливается, включает правый поворотник, снова едет и въезжает в барьер.

В соцсетях очевидцы сообщают, что после первого удара машина не остановилась, сдала назад и врезалась уже в следующий барьер. Затем кто-то из очевидцев отнял у сидящей за рулем женщины ключи и вызвал полицию.

Представитель полиции Анце Розите подтвердила Delfi, что вызов был получен в 14:58. Женщина от тестирования на месте отказалась, поэтому была доставлена в центр экспертиз, и анализы показали, что она была пьяна.