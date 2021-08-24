24 августа на перекрестке улицы Бривибас и Дзербенес в Риге очевидец заснял автомобиль BMW X1, который внезапно остановился посреди улицы, а потом тронулся и въехал в металлический барьер, огораживающий проезжую часть. Очевидцы сообщают, что за рублем была пьяная женщина.
По словам автора видео, он начал снимать потому, что ему показалось, что машина впереди едет неуверенно и то и дело резко тормозит.
На видео видно, как BMW X1 едет по средней полосе Бривибас, проезжает перекресток с улицей Дзербенес, останавливается, включает правый поворотник, снова едет и въезжает в барьер.
В соцсетях очевидцы сообщают, что после первого удара машина не остановилась, сдала назад и врезалась уже в следующий барьер. Затем кто-то из очевидцев отнял у сидящей за рулем женщины ключи и вызвал полицию.
Представитель полиции Анце Розите подтвердила Delfi, что вызов был получен в 14:58. Женщина от тестирования на месте отказалась, поэтому была доставлена в центр экспертиз, и анализы показали, что она была пьяна.