Во вторник в ДТП пострадал 21 человек, один погиб

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадал 21 человек, один погиб, свидетельствуют данные Государственной полиции.

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Во вторник на Елгавском шоссе в результате ДТП недалеко от Петерниеки погибла женщина, которую сбил автомобиль Volkswagen.

15 из пострадавших в ДТП относились к категории менее защищенных участников дорожного движения — пострадали три пешехода, шесть велосипедистов и шесть водителей электросамокатов.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 379 протоколов, в том числе 165 за превышение скорости.