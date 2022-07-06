Во вторник в ДТП пострадал 21 человек, один погиб
Foto: LETA

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадал 21 человек, один погиб, свидетельствуют данные Государственной полиции.

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Во вторник на Елгавском шоссе в результате ДТП недалеко от Петерниеки погибла женщина, которую сбил автомобиль Volkswagen.

15 из пострадавших в ДТП относились к категории менее защищенных участников дорожного движения — пострадали три пешехода, шесть велосипедистов и шесть водителей электросамокатов.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 379 протоколов, в том числе 165 за превышение скорости.

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