Воры выдают себя за курьеров Bolt и выносят еду из кафе
Foto: LETA

В Риге действует группа мошенников с крадеными сумками Bolt Food. Они заходят в кафе и забирают заказы вместо настоящих курьеров. Об этом на своей странице в Facebook сообщило кафе "Ёжик в тумане" (Ezītis Miglā).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На видео, которое распространило кафе, видно, как мужчина с сумкой Bolt Food заходит в кафе, забирает пакеты и уходит.

В связи с кражей из кафе на улице Дзелзавас полиция начала служебную проверку. Предварительно выяснены виновные лица, сообщила порталу Delfi представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Последнее время участились случаи, когда мошенники выдают себя за представителей известных фирм. Например, во вторник сеть магазинов Rimi сообщила, что от ее имени рассылаются электронные письма о выигранном подарке. Также констатированы попытки мошенничества от имени логистических предприятий Omniva и DPD Latvija.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Bolt
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Новые проекты

Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 65 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€