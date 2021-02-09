Воры выдают себя за курьеров Bolt и выносят еду из кафе

В Риге действует группа мошенников с крадеными сумками Bolt Food. Они заходят в кафе и забирают заказы вместо настоящих курьеров. Об этом на своей странице в Facebook сообщило кафе "Ёжик в тумане" (Ezītis Miglā).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На видео, которое распространило кафе, видно, как мужчина с сумкой Bolt Food заходит в кафе, забирает пакеты и уходит.

В связи с кражей из кафе на улице Дзелзавас полиция начала служебную проверку. Предварительно выяснены виновные лица, сообщила порталу Delfi представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Последнее время участились случаи, когда мошенники выдают себя за представителей известных фирм. Например, во вторник сеть магазинов Rimi сообщила, что от ее имени рассылаются электронные письма о выигранном подарке. Также констатированы попытки мошенничества от имени логистических предприятий Omniva и DPD Latvija.