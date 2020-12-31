Взрыв дома в Агенскалнсе: улица перекрыта, изменена схема движения автобусов
Foto: DELFI Aculiecinieks

Из-за частично обрушения дома в Агенскалнсе, где ночью прогремел взрыв, 31 декабря закрыто движение общественного транспорта по ул. Мелнсила на участке от ул. Капселю до ул. Нометню.

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По данным SIA Rīgas satiksme, автобусы 4, 21, 38, 39, 46 и 56 маршрутов, направляющиеся из Иманты, а также троллейбус 5-го маршрута, направляющийся от больницы П. Страдыня, курсируют по ул Мелнсила
-Калнциема — Слокас — Нометню. Пассажиры могут сойти на остановке "ул. Лермонтова".

Автобусы 4,21, 38 и 39 маршрутов, едущие в сторону Иманты, курсируют по ул. Бариню — Маза Нометню — Капселю — Мелнсила.

Автобусы 46 и 56 маршрутов, направляющиеся в Иманту, а также 5-й троллейбус, направляющийся в сторону стадиона "Даугава", курсируют по улицам Марупес — Маза Нометню — Маргриетас — Капселю. Пассажиров могут выйти на остановках "ул. Лермонтова" и "Агенскалнский рынок".

Как уже сообщалось, в ночь на 31 декабря в доме номер 2 по ул. Мелнсила произошел взрыв а также пожар. Возгорание зафиксировано в 01.22, пожар удалось локализовать в 03.40. В результате трагедии погиб один человек, еще шесть получили ранения. На месте происшествия продолжают работать отвественные службы.

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LETA

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LETA
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