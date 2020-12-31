Взрыв дома в Агенскалнсе: улица перекрыта, изменена схема движения автобусов

Из-за частично обрушения дома в Агенскалнсе, где ночью прогремел взрыв, 31 декабря закрыто движение общественного транспорта по ул. Мелнсила на участке от ул. Капселю до ул. Нометню.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным SIA Rīgas satiksme, автобусы 4, 21, 38, 39, 46 и 56 маршрутов, направляющиеся из Иманты, а также троллейбус 5-го маршрута, направляющийся от больницы П. Страдыня, курсируют по ул Мелнсила

-Калнциема — Слокас — Нометню. Пассажиры могут сойти на остановке "ул. Лермонтова".

Автобусы 4,21, 38 и 39 маршрутов, едущие в сторону Иманты, курсируют по ул. Бариню — Маза Нометню — Капселю — Мелнсила.

Автобусы 46 и 56 маршрутов, направляющиеся в Иманту, а также 5-й троллейбус, направляющийся в сторону стадиона "Даугава", курсируют по улицам Марупес — Маза Нометню — Маргриетас — Капселю. Пассажиров могут выйти на остановках "ул. Лермонтова" и "Агенскалнский рынок".

Как уже сообщалось, в ночь на 31 декабря в доме номер 2 по ул. Мелнсила произошел взрыв а также пожар. Возгорание зафиксировано в 01.22, пожар удалось локализовать в 03.40. В результате трагедии погиб один человек, еще шесть получили ранения. На месте происшествия продолжают работать отвественные службы.