За неделю Латвия запретила въезд в страну 57 россиянам; легально границу пересекли 2474 гражданина РФ

С 19 сентября отказано во въезде в Латвию 57 гражданам России, а легально въехали 2474 гражданина России, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

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Латвию за это время покинули 2332 гражданина РФ.

Все въезжающие граждане проходят строгую проверку, все въехавшие соответствуют критериям исключения, указанным в распоряжении правительства.

Ситуация на латвийско-российской границе по-прежнему спокойная.

Министр внутренних дел Кристап Эклонс сообщил в минувшую субботу, что два человека попросили убежища в Латвии в связи с мобилизацией. Он уточнил, что мобилизация в России сама по себе не является основанием для предоставления убежища в Латвии.

В ответ на начатую в России мобилизацию правительство Латвии сегодня рассмотрит предложение МВД об объявлении чрезвычайной ситуации в некоторых приграничных с Россией краях.

В понедельник после заседания коалиции Эклонс подчеркнул, что ситуация на границе страны стабильна и находится под контролем, и в целом ситуация на границе Латвии с Россией и Белоруссией лучше, чем на границах с ними Эстонии и Литвы.