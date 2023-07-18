За полгода мошенники обманули клиентов четырех крупнейших банков на сумму 5,075 млн евро

За первое полугодие этого года мошенники обманули клиентов четырех крупнейших банков Латвии на общую сумму 5,075 млн евро, причем клиенты сами подтверждали платежи, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли (АФО).

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Всего за шесть месяцев 2023 года было осуществлено 3307 случаев мошенничества, а предотвращено 5357 случаев на общую сумму 4,297 млн евро.

За шесть месяцев этого года в латвийских банках было выявлено 1143 случая телефонного мошенничества, в результате которых было похищено 1,739 млн евро. Также было выявлено 1657 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 2,585 млн евро и 507 случаев мошенничества иного рода на сумму 749,8 тыс. евро.

С начала этого года удалось предотвратить 1887 попыток мошенничества по телефону на сумму 1,508 млн евро, 3242 попытки мошенничества с инвестициями на сумму 2,5 млн евро и 228 других случаев мошенничества на сумму 247,9 тыс. евро.

В том числе в июне мошенники обманули жителей Латвии на общую сумму 736,1 тыс. евро.