За сутки пограничники предотвратили 31 попытку нелегального пересечения границы

В минувший четверг сотрудники Государственной погранохраны предотвратили 31 попытку пересечения латвийско-белорусской границы. Об этом в интервью программе Rīta panorāma заявила министр внутренних дел Мария Голубева.

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Всего же, начиная с 10 августа, за незаконное пересечение границы латвийские пограничники задержали 858 человек. За минувшие сутки данных о задержанных нелегалах не поступало.

В пятницу глава МВД второй раз за неделю посетила латвийско-белорусскую границу. Министр ознакомилась с актуальной информацией и обсудила возведение заграждений.

По данным Государственной пограничной службы, 2 сентября на латвийско-белорусской границе предотвратили 18 попыток незаконного пересечения рубежа, 1 сентября — 39, а 30 августа — 21.