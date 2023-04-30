"Женщина спрыгнула..." В центре Mucenieki случился пожар: свидетели говорят, что это была акция протеста

В пятницу обитатели Центра просителей убежища Mucenieki вынуждены были покинуть здание из-за пожара в одной из комнат. Свидетели рассказали порталу Delfi, что в окне горящего помещения сидела женщина и требовала дать лекарств, в которых ей отказали. Позже постоялица Центра спрыгнула со второго этажа — ее увезла "неотложная помощь".

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В конце декабря прошлого года портал Delfi рассказал о жалобах постояльцев Центра просителей убежища Mucenieki — на стенах помещений Центра распространялась плесень, в стиральных машинах — слизь, в жилых комнатах были проблемы с вентиляцией, в критическом состоянии оказался 9-месячный ребенок.

Признаки антисанитарии подтвердила Инспекция здоровья, которая выдала свои рекомендации. Просители убежища также жаловались на слабую доступность медицинского обслуживания, в частности, говорили о трудностях получения необходимых лекарств. Управление гражданства и миграции Латвии, в ведении которого находится Центр Mucenieki, эти упреки опровергло. Ввскоре после обнародования ситуации руководитель Центра распорядился не выдавать жалобщикам продуктовые европайки и гигиенические принадлежности . По закону обитатели Mucenieki должны выживать на 3 евро в сутки - эта сумма не менялась много лет…

Так получилось, что пятничный пожар возник именно в том крыле, где проживали просители убежища, ранее обращавшиеся за помощью в Delfi. Вот что рассказывает назвавшийся свидетелем трагических событий обитатель Mucenieki: "Наша соседка, запросившая убежище в Латвии бразильянка, живет тут примерно полгода. Она рассказывала, что у нее есть справка о психическом заболевании, но ей никто не оказывает помощь. При нас она била посуду, орала и требовала у администрации дать нужные лекарства. Так продолжалось несколько месяцев. Потом в статусе беженца ей отказали, обжалование она проиграла, разрешение на работу ей аннулировали… В итоге она заперлась в своей комнате, подожгла ее (так мы думаем) и села в окне — протестовать. Сперва был небольшой дым, а потом повалило".

Foto: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā"

По словам свидетеля, до приезда пожарных людей стали спешно эвакуировать. Последняя жительница корпуса, по его словам, пробиралась уже сквозь кромешный дым.:"Она спала, а сигнализация в ее комнате не была слышна, но хорошо, что проснулась". Свидетель, по его словам, вместе с администратором Центра побежал за матрасами, которые, вместе с пакетами листьев, накидали под окно "бразильянки".

"Поскольку горящая комната была заперта, а ключей у администрации не было, спасти ее можно было только через окно. Минут пять мы уговаривали ее прыгать — она кричала на английском, что ей не дают таблетки и не оказывают медицинскую помощь, — рассказывает свидетель Delfi. — Ресницы и волосы ей опалить успело, уж не знаю, как надышалась угарным газом (даже я внизу кашлял), но в итоге женщина все же спрыгнула. Мы потом еще довольно долго ждали, пока одновременно не приехали сразу все аварийные службы — пожарные, медики, полиция, пограничники — машин десять. Через какое-то время женщину увезла "неотложка".

Слова свидетеля сходятся с тем, что журналистам передачи Degpunktā TV-3 рассказали на месте другие жители Mucenieki: "Мы все были внутри, и тут сработала аварийная сигнализация. Мы вышли на улицу. Все в безопасности. Хотим сказать спасибо всем аварийным службам, которые здесь находятся. Мы уважаем их".

Foto: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā"

Пожарные подтвердили журналистам, что к их прибытию все люди были эвакуированы из здания. Площадь возгорания они оценили в 20 кв. метров. Как рассказали свидетели, в нескольких комнатах, где под дверями были щели, все вещи соискателей убежища покрылись едким слоем копоти. Еда, косметика, детские стали непригодными к использованию.

Foto: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā"

В своем комментарии Degpunktā пресс-секретарь Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Мадара Пуке сообщила, что женщина не получила серьезных травм и была доставлена в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. "Пожар произошел, скорее всего, из-за неосторожного обращения пострадавшей с огнем, она выпрыгнула из окна на матрасы и мешки с листьями, сваленные внизу, чтобы спастись от пламени до прибытия пожарных".

Foto: Aculiecinieka foto

Мадара Пуке пока не знает точно, был ли пожар вызван неосторожностью женщины или она намеренно спровоцировала эту ситуацию. По ее словам, в этом будет разбираться Государственная полиция. На сегодня помещения проветриваются и очищаются, а все просители убежища временно переселены в соседнее здание.

После истории с плесенью и лишением пайков в феврале 2023 года Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества выслушала чиновников PMLP о том, с какими сложностями в организации быта беженцев они сталкиваются. Появилась информация, что Фонд убежища, миграции и интеграции ЕС предполагает до 30 июня 2023 года использовать на нужды размещенных в Mucenieki 2 245 024 евро на медикаменты, очки, детские товары, одежду и обувь.

Пайки жалобщикам вернули. Как они говорят, не в полном объеме.

Портал Delfi будет следить за развитием ситуации в Mucenieki.