"Начинаем задыхаться". Россияне, белорусы и украинцы жалуются на антисанитарию в центре Mucenieki

Вскоре, по рассказу Петра, в комнату к девушке, у которой после участия в белорусских протестах была сильно подорвана психика (она проходила лечениеу специалиста), подселили россиянку. Белоруска перестала спать. "В тот момент в Муцениеки было несколько свободных комнат, но начальник настоял на подселении. Он, вообще, придирался к неудобной беженке по любому поводу. В какой-то момент та пошла в лес, где упала в обморок и разбила лицо. Довели человека".

Анна и Петр рассказывают, что администрация долго отказывала и в организации покупки теплой одежды. "Деньги на это выделяет Евросоюз (EUAA). Но наши заявления все время терялись, — рассказывает Петр. — В итоге составили все же небольшой список тех, кто поедет в магазин, хотя нуждающихся было намного больше. Некоторым, вообще, не в чем было выходить на улицу. А в магазине (секонд-хэнде) сказали: не положено". В отчаянии Анна обратилась к волонтерам, которые трижды привозили одежду, посуду, игрушки для детей. "Но и тут администрация не шла навстречу — ребятам-волонтерам отказались даже открыть калитку. Пришлось им заносить вещи через неудобную "вертушку".

4 человека на 9 кв. метров и плесень — или все неправда?



В своем заявлении размещенные в центре "Муцениеки" люди, сигнализировали о том, что условия содержания не отвечают санитарным требованиям латвийских нормативов и представляют угрозу для здоровья.

Управление по делам гражданства и миграции Латвии по пунктам опровергает жалобы: "Управление очень тщательно оценило предоставленную информацию и категорически отвергает упомянутые утверждения, как ложные и не соответствующие действительности, — сообщается в ответе УДГМ, который получил портал Delfi. — Также УДГМ указывает, что во время визита Инспекции здоровья 20 декабря антисанитарных условий в Центре размещения соиcкателей статуса беженцев "Муцениеки" не выявлено".

Приводим жалобы жителей "Муцениеки" и ответы УДГМ по пунктам:

В мужском душе на втором этаже, а также в нескольких комнатах на стенах плесень, что вызывает аллергические реакции — насморк, першение в горле, головные боли, проблемы с сердцем и другие.

УДГМ: внутренние правила "Муцениеки" предусматривают, что соискатели убежища несут ответственность за чистоту мест общего пользования (кухни, душевых, комнат и кухни). Регулярные работы по уборке соискатели убежища должны проводить в соответствии с графиком, который вывешивается на видном месте. Администрация "Муцениеки" регулярно обеспечивает соискателей убежища необходимыми чистящими средствами, чтобы помещение можно было содержать в чистоте.

Администрация Управления (департамента гражданства и миграции) провела осмотр указанных душевых — следов плесени не обнаружено. Обращаем вниамние, что все помещения осматриваются каждый день и в тех случаях, когда проситель убежища не сделал уборку по графику, на это указывается еще раз. Правила содержания распространяются на всех соискателей убежища, живущих в Центре.

Конструкция окон и дверей, а также отсутствие механической вентиляции стимулирует распространение плесени и повышение в воздухе содержания углекислого газа.

УДГМ: Все помещения "Муцениеки" оснащены новыми качественными окнами, которые, в дополнение к механизмам для открытия (позволяющим жильцам самим проветривать комнату), оборудованы специальным вентиляционным узлом.

Вентиляция в душевых и туалетах работает плохо.

УДГМ: До сих пор в администрацию "Муцениеки" не поступало жалоб от соискателей убежища на проблемы с вентиляцией в душевых и туалетах.

Вытяжки на кухнях сильно загрязнены и не втягивают запах еды.

УДГМ: Порядок в кухне, как и других местах общего пользования, поддерживают сами соискатели убежища. До сих пор жалоб на техническое состояние вытяжки не поступало. При осмотре кухни существенных технических дефектов или "загрязнений" обнаружено не было.

Не выполняются нормативы по площади: в комнатах 8-9 кв. м. стоят по две двухярусных кровати, куда размещают по 4 человека.

УДГМ: Центр ‘’Mucenieki’’ был открыт в 1999 году, это предусматривает, что в помещениях такой квадратуры может быть размещено до четырех человек включительно.

Получить помощь семейного врача сложно — тот приходит 20-30 минут в день. Зачастую назначения делает медсестра.

УДГМ: Эта информация не соответствует действительности. Услуги врача "Муцениеки" предоставляются по понедельникам, вторникам с 9.00 до 13.00 и по четвергам с 13.00 до 16.00. Врач принимает пациентов в определенное время, работая вместе с медсестрой. В случаях, когда врач отправляется на осмотр помещений "Муцениеки" или находится в карантинной зоне, медсестра оказывает услуги в соответствии с историей болезни пациента.

Постояльцы Центра, многие из которых выживают на пособие 3 евро в сутки, сталкивались с трудностями при получении лекарств — врач не хотел выписывать, объясняя дороговизной.

УДГМ: Эта информация не соответствует действительности. Лица, ищущие убежища, обеспечиваются всеми необходимыми лекарствами в соответствии с указаниями врача. В практике "Муцениеки" не было случаев чтобы отказывались лечить болезнь или предоставлять лекарства для лечения.



Не проводится чистка стиральных машин, которыми пользуются все постояльцы, что выражается в появлении неприятно пахнущей слизи на поверхностях.

УДГМ: Напоминаем, что внутренними правилами "Муцениеки" предусмотрено, что соискатели убежища, сами несут ответственность за порядок мест общего пользования, в том числе за чистоту инвентаря.

В случаях, когда во время очередного обхода сотрудники администрации "Муцениеки" приходят к выводу, что помещение общего пользования, например, прачечная и ее инвентарь, не в порядке или находится в антисанитарном состоянии, эта информация доводится до сведения лица, указанного в графике уборки — они и выполняет свои обязанности, чтобы помещение и инвентарь были оставлены в чистоте и порядке.

Психолог выделяет 20 минут на прием, но тратит большую часть времени на заполнение документов, разговоры по телефону и кофе. Он рассказывает о своих проблемах и раскрывает содержание сеансов другим лицам.

УДГМ: Управление отвергает эти утверждения как ложные. Во время консультации психолог, слушивая пациента, может делать пометки о проблемах психического здоровья. Это никоим образом не влияет на качество работы врача и является частью терапевтического процесса.



Просителям убежища отказывают в неотложной стоматологической помощи — удалении зубов.

УДГМ: Эта информация не соответствует действительности. Соискателям убежища при необходимости оказывается неотложная и "острая" стоматологическая помощь.

В ночное время из администрации никто не дежурит (уходят в комнату спать), что создает ситуации угрожающие жизни беженцев. (В частности, упоминается случай с беженцем из Афганистана, которому ночью стало плохо, но пришлось ждать 15 минут. )

УДГМ: Эта информация не соответствует действительности. "Муцениеки" круглосуточно обеспечен персоналом — присутствием старших экспертов и охранника 24 часа в сутки. После окончания рабочего времени администрации (в 16.30) все жители Центра в любое время могут обращаться к старшим экспертам круглосуточно — в любое время суток.

Инспекция: нормы нарушены; за чистотой должны следить жильцы



Информация от представителя Инспекции здоровья несколько не совпадает с утверждением УДГМ, что нормы соблюдаются. Да, 20 декабря специалисты отдела Контроля общественного здоровья и Контроля лечебных учреждений побывали в "Муцениеки" и осуществили контроль за санитарно-гигиеническим состоянием и оказанием медицинских услуг жителям Центра. Но дальше выясняется, что нарушения все же были. И немало.

В ходе проверки, пишется в ответе Инспекции, специалисты обнаружили в комнатах жильцов, на общей кухне и в санузлах налет на бытовой технике, стиральных машинах и вытяжках, что свидетельствует о несвоевременном проведении технического обслуживания бытовой техники, а также остатки пищи на плитах и ​​в комнатах жильцов и еще признаки плесени.