Жители взорвавшегося в Агенскалнсе здания не смогут вернуться домой

Взорвавшееся позапрошлой ночью здание в Агенскалнсе на улице Мелнсила, 2 пока опасно для жильцов — в ближайшее время они туда не смогут вернуться. Об этом агентству LETA сообщил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

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В четверг мэр созвал заседание Комиссии гражданской обороны, ответственной за территорию Риги. Стакис поблагодарил службы за оперативные действия, а также заверил, что город окажет посильную помощь жителям дома в ремонте здания или выделении новой жилой площади.

Стакис подтвердил, что принадлежащая муниципалитету квартира находится в той части здания, которая обрушилась во время взрыва. В ней проживал клиент социальной службы, с которым сотрудникам удалось связаться сегодня. Мэр сообщил, что в доме задекларировано 23 жителя. Владельцы квартир в основном сдавали свою недвижимость в аренду, поэтому на сегодня не удалось узнать реальное количество жителей 12 квартир.

Глава Строительного управления Риги Янис Белковскис сообщил, что техническое обследование здания может начаться на следующей неделе. При взрыве часть здания уцелела. По мнению экспертов, необходимо будет принять решение о консервации или сносе дома.

Пострадавшее от взрыва здание находится в ведении "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP). По словам представителей RNP, как только пожарные закончат свою работу, компания обеспечит ограждение и безопасность здания.

Директор Департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбахс сообщил, что жители могут обойти запретную зону через парк, а общественный транспорт был пущен в объезд на участке от улицы Капселю до улицы Нометню. Более подробную информацию об изменении маршрутов жители могут получить на сайте rigassatiksme.lv или в социальных сетях "Rīgas satiksme".

Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукас отметил, что оказавшимся без крова жильцам дома была предложена возможность поселиться в муниципальной гостинице, но они отказались и были доставлены к родственникам. Размещение в гостиницах также будет доступно для госпитализированных после выписки из больницы. По мере возможности, из квартир можно будет вывезти имущество жителей. По словам Стакиса, полиция продолжает дежурить на месте происшествия.

Директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате подчеркнула, что пострадавшим жителям была предложена поддержка социальной службы. При необходимости помощи, пострадавшие могут получить одежду, продуктовые пакеты, документы или любую другую социальную поддержку.

Представитель Департамента жилищного хозяйства Инга Гулбе сообщила, что у жителей будет возможность получить другие жилые помещения или пособие на ремонт дома, если это возможно. Пострадавшие имеют право на получение немедленной муниципальной помощи при аренде временного жилья. В качестве временного жилого помещения предлагается комната в общежитии для различных социальных групп.

Собственники квартир и арендаторы, жилая площадь которых будет признана частично или полностью разрушенной и невозобновляемой, могут попросить муниципалитет сдать в аренду принадлежащую ему квартиру. Ходатайство можно подать в Департамент жилищного строительства и окружающей среды .

Как сообщалось, в ночь на четверг после взрыва в трехэтажном жилом доме на улице Мелнсила 2 в Риге возник пожар. Вечером последнего дня старого года пожар ликвидировали. На объекте работали 40 пожарных и спасателей на 11 специализированных машинах.

В полуразрушенном здании искали людей, периодически устраивая минуты тишины, чтобы слышать, как оставшиеся под руинами зовут на помощь. Нашли одного человека. Всего в аварии пострадали шесть человек, один погиб, пятеро эвакуированы из здания.