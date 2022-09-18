Борьба с кризисом за счет сверхприбыли, минимальная зарплата и защита независимости СМИ. Евродайджест: главные события недели

Глава Еврокомиссии выступила с ежегодным обращением к депутатам Европарламента и рассказала о планах развития Евросоюза и мерах по борьбе с кризисом, рост цен на отопление и электричество будут компенсировать с помощью "солидарного взноса" зарабатывающих на этом энергетических компаний, для стран ЕС установили требования к законодательству о минимальной заработной плате и защите медиа. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Урсула фон дер Ляйен выступила с ежегодной речью перед Европарламентом



Что случилось? В среду глава Еврокомиссии выступила перед депутатами с традиционным отчетом о состоянии дел в ЕС и планах по его дальнейшему развитию. Выступление прошло под знаком продолжающейся уже почти семь месяцев войны в Украине, и именно в свете этого конфликта фон дер Ляйен, одетая в синюю блузу и желтый пиджак, рассказывала о мерах, принимаемых в Евросоюзе. "Это не только война, развязанная Россией против Украины. Это война с нашей энергетикой, война с нашей экономикой, война с нашими ценностями и война с нашим будущим. Речь идет об авторитаризме против демократии. И я убеждена, что благодаря мужеству и солидарности Путин потерпит неудачу, а Европа победит", — заявила в начале своей речи глава ЕК. Почетным гостем пленарного заседания Европарламента стала первая леди Украины Елена Зеленская, а сразу после его окончания фон дер Ляйен уже в третий раз после начала войны отправилась в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Что это значит? В ходе почти часового выступления глава Еврокомиссии затронула самые разные проблемы и вызовы, с которыми сейчас сталкивается Евросоюз. Важнейшей темой стало оглашение мер по преодолению энергетического кризиса, о которых Delfi подробнее рассказывает ниже. Фон дер Ляйен отчиталась об укреплении топливной безопасности ЕС — газовые хранилища заполнены на 84%, объем поставок из РФ снизился с 40% до 9%. Она также анонсировала разработку единого набора налоговых правил (он упростит ведение бизнеса по всей Европе), обновление законодательства по борьбе с коррупцией и реформу рынка труда, которая должна начаться с принятия мер по признанию иностранных дипломов. Глава Еврокомиссии в своем выступлении обратилась к жителям стран Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии: "Ваше будущее в нашем Союзе, а без вас наш Союз не полный!", — и поддержала создание Европейского политического сообщества.

Уменьшение потребления и "солидарный взнос" — для снижения цен на коммунальные услуги и помощи населению

Что случилось? В среду во время своего ежегодного отчета перед Европарламентом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет мер по борьбе с беспрецедентным ростом счетов за отопление и электроэнергию. От первоначальной идеи ввести потолок цен на импорт природного газа Евросоюз отказался — министры энергетики стран ЕС разошлись во мнениях касательно такой меры. Вместо этого Еврокомиссия предложила два других метода: снижение спроса на электроэнергию в пиковые часы и временный взнос со сверхприбыли, которую энергетические компании получили из-за резкого роста цен на мировом рынке. "В эти необычайно трудные для многих времена компании, работающие на ископаемом топливе, получали аномально высокую ренту. Поэтому очень важно, чтобы они внесли свою справедливую долю в поддержку уязвимых домохозяйств и сильно пострадавших секторов экономики, а также в поддержку инвестиций в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность. Потому что перед лицом превращения Путиным энергии в оружие нам нужны коллективные усилия, чтобы построить более безопасную и устойчивую Европу", — считает еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Что это значит? Во-первых, национальные правительства должны определить 10% времени с пиковым спросом на электроэнергию и снизить ее потребление в эти часы как минимум на 5%, а общий спрос — на 10% до 31 марта 2023 года. Меры для выполнения этой задачи каждая страна выберет самостоятельно; по оценке Еврокомиссии, это позволит уменьшить потребление газа в зимний период на 1,2 млрд кубометров.

Во-вторых, Еврокомиссия предложила ограничить доходы производителей электроэнергии с низкими затратами на уровне 180 евро за МВтч — к таковым относятся, например, АЭС и станции, работающие на возобновляемых источниках. Как считают авторы плана, такая цена позволит покрыть расходы, сохранить инвестиции в новые мощности и продолжить получать адекватную прибыль. По оценке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на помощь населению смогут перенаправить более 140 млрд евро.

В-третьих, нефтяные, газовые, угольные и нефтеперерабатывающие компании должны будут выплачивать временный "солидарный взнос" на сверхприбыль — ту, что превышает среднюю прибыль за последние три года более чем на 20%. Эти средства национальные правительства направят на поддержку домохозяйств, пострадавших компаний и энергоемких секторов экономики. Часть собранных таким образом денег также инвестируют в развитие энергостанций, работающих на возобновляемых источниках, а также на поддержку энергоэффективности и финансирование трансграничных энергетических проектов.

Закон о свободе СМИ — для их независимости и плюрализма мнений

Что случилось? В пятницу Еврокомиссия представила Европейский закон о свободе СМИ (European Media Freedom Act), защищающий медиа от политического вмешательства и слежки, требующий от государств ЕС поддерживать независимость и стабильное финансирование общественных СМИ. Новая регула гарантирует прозрачность владения газетами, телеканалами и интернет-порталами, а также вводит меры по борьбе с монополизацией медиарынка. "За последние годы мы стали свидетелями различных форм давления на СМИ. Пришло время действовать. Нам необходимо установить четкие принципы: ни один журналист не должен подвергаться слежке из-за своей работы; никакие общественные СМИ не должны превращаться в канал пропаганды. Это то, что мы предлагаем сегодня впервые: общие гарантии защиты свободы СМИ и плюрализма в ЕС", — заявила вице-президент Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Юрова.

Что это значит? Новый закон гарантирует защиту и помогает работе редакций и журналистов на разных уровнях: правила обяжут государственные структуры и собственников гарантировать свободу принятия решений, защищать источники информации, отказаться от слежки за журналистами и их родственниками. Общественные СМИ, если они существуют в стране, должны финансироваться "адекватно и стабильно". В свою очередь, как общественные, так и частные СМИ должны раскрывать информацию о структуре собственников — это защитит общество от появлений монополий на медиарынке. При размещении рекламы государство должно действовать максимально прозрачно; повышенной открытости и объективности закон требует и от сервисов по измерению трафика. Созданный "в соответствии с профессиональными стандартами" контент не может быть необоснованно удален; если такое решение принимает "крупная онлайн-платформа", она обязана предварительно уведомить об этом СМИ, сообщив о причинах и в приоритетном порядке рассмотрев апелляцию, если таковая поступит.

Также Еврокомиссия предложила создать независимый совет по медиа-сервисам, в который войдут представители СМИ из стран Евросоюза. Планируется, что новый орган будет "способствовать эффективному и последовательному применению законодательства ЕС о СМИ", выступать с рекомендациями по изменению законодательства и информировать европейских чиновников о мерах и решениях, которые принимает в медиасфере то или иное государство. Также этот совет будет координировать меры в отношении СМИ из-за пределов Евросоюза, которые могут "представлять риск для общественной безопасности", и следить за тем, что они не нарушают установленные в ЕС правила.

В ближайшем будущем предложенный Еврокомиссией закон обсудят Европарламент и государства-члены Евросоюза.

Закон о минимальной заработной плате — для обеспечения достойного уровня жизни

Что случилось? В среду Европарламент принял закон об адекватной минимальной заработной плате в ЕС. Он устанавливает требования к сумме, которую определяет национальное правительство, и расширяет доступ работников к защите этого показателя. "Цены на продукты, счета за электроэнергию и жилье стремительно растут. Люди действительно с трудом сводят концы с концами. Мы не можем терять время, работа должна снова [справедливо] оплачиваться. Эта директива устанавливает стандарты того, как должна выглядеть адекватная минимальная заработная плата. В то же время мы поощряем коллективные переговоры, чтобы больше работников были лучше защищены", — прокомментировала одобренный законопроект депутат Агнес Йонгериус.

Что это значит? Установление минимальной заработной платы останется в компетенции национальных правительств, однако страны ЕС обязаны гарантировать, что эта сумма позволяет работнику (как местному, так и иностранцу) "вести достойную жизнь с учетом стоимости жизни". Европарламент предлагает государствам использовать для принятия решения о минимальной зарплате один из двух методов: либо привязать ее к корзине товаров и услуг и вносить корректировки в соответствии с изменением цен, либо рассчитывать ее исходя из медианной и средней зарплаты до уплаты налогов. Во втором случае адекватной будет считаться сумма в размере 60% и 50% соответственно. В Латвии во втором квартале этого года медианная зарплата брутто составляла 1078 евро, средняя — 1362 евро.

Эти правила не распространяются на страны, где размер минимальной заработной платы определяется не законодательно, а исключительно путем переговоров профсоюзов и работодателей: Австрию, Данию, Италию, Кипр, Финляндию и Швецию. Поощрять такую активность Европарламент в новом законе обязал и другие государства ЕС. Впрочем, все страны Евросоюза независимо от их подхода будут проверять на предмет недобросовестного использования трудового законодательства — европейские власти будут бороться с фиктивной самозанятостью, неучтенной сверхурочной работой и другими нарушениями.

В Евросоюзе намерены запретить товары, произведенные с применением принудительного труда

Что случилось? В среду Еврокомиссия предложила запретить производство, экспорт и импорт продукции, в изготовлении которой работники участвовали принудительно. Как сообщается в пресс-релизе, трудовое рабство охватывает 27,6 млн человек по всему миру, большинство из них заняты на частных предприятиях. По словам вице-президента Еврокомиссии и еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса, эта инициатива "действительно изменит ситуацию в борьбе с современным рабством, от которого страдают миллионы людей по всему миру". Он также заверил, что в работе контролирующих органов будет применяться "индивидуальный подход".

Что это значит? Исполнение запрета будет находиться в компетенции соответствующих органов стран-членов ЕС. Ответственные лица и ведомства должны будут провести предварительную оценку, основываясь на различных источниках информации, в том числе отчетах неправительственных организаций и сообщениях гражданских активистов. При появлении обоснованных подозрений будут проводиться проверки, в том числе за пределами Евросоюза; если подозрения подтвердятся, контролирующие органы смогут не только запретить ввоз товара, но и изъять уже выставленную на полках магазинов продукцию. Предложение Еврокомиссии обсудят Европарламент и Совет ЕС, прежде чем оно сможет вступить в силу.