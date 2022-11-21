По мнению Жозепа Борреля, на фоне войны против Украины и усиления Китая центральноазиатский регион стремится диверсифицировать свои отношения и рассматривает ЕС как наиболее подходящего партнера.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель констатировал возникновение новой геополитической динамики в Центральной Азии. Об этом он написал в воскресенье, 20 ноября, в блоге на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности.

"Очевидно, что Россия и Китай играли и продолжают играть важную роль. В то же время очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и рассматривает ЕС как наиболее подходящего партнера", — указал глава европейской дипломатии. По его словам, региональные лидеры осуществляют реформы. Кроме того, улучшаются отношения между государствами Центральной Азии.

За последние десять лет ЕС направил в регион более 100 млрд евро, что делает Евросоюз крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций, намного опережающим Россию и Китай, отметил Боррель. "Более того, скоро мы будем отмечать 30-летие дипломатических отношений. Ключевая задача — опираться на эти основы и придать новый импульс, принимая во внимание быстро меняющийся геополитический контекст", — добавил он.

"Необходимо соблюдение международного права"

Боррель напомнил о своем визите в Самарканд, где 17 ноября состоялась девятая министерская встреча в формате ЕС—Азия.

По словам главного дипломата Евросоюза, обсуждались, в частности, потрясения, которые вызвало вторжение России. Регион придерживается сбалансированного подхода, однако участники были едины в необходимости защищать ключевые принципы устава ООН (территориальная целостность, неприменение силы) и минимизировать негативный эффект от войны России.

Жозеп Боррель подчеркнул, что для развития торговли и инвестиций необходимы твердые правила и соблюдение международного права. "То, что мы называем международным порядком, основанным на правилах, делает государства безопасными, людей — свободными, а компании — готовыми вкладывать средства", — подчеркнул он.

Ситуация с приходом к власти в Кабуле радикального исламистского движения "Талибан" и войной против Украины требуют гораздо больших инвестиций в партнерство в Центральной Азии, резюмировал Верховный представитель ЕС по иностранным делам.

В конце октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила страны Центральной Азии и предложила им расширение сотрудничества с Европой. "Мне важно, чтобы будущее предоставляло им выбор не только между тесной смирительной рубашкой на задворках России и зависимостью от Китая", — отметила она.