Домбровскис стал "торговым царем 27 стран ЕС"

Европарламент в среду утвердил Валдиса Домбровскиса на посту комиссара по торговле, сообщает LETA. До этого момента он занимал должность вице-президента Еврокомиссии.

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На посту комиссара по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала утверждена заместительница председателя Европарламента Мейрид МакГинесс.

Во вторник обоих кандидатов оценивали на конференции председателей Европарламента, которую образует председатель ЕП Давид Сассоли и председатели политических групп. Накануне, в понедельник, кандидатуры оценивались на конференции председателей комитетов ЕП, и выводы были переданы конференции председателей Европарламента.

До этого в пятницу Европарламент выслушал обоих кандидатов, на встрече участвовали представители комитетов Иностранных дел, Экономики и Монетарной политики, развития и бюджета.

24 сентября юридическая комиссия Европарламента оценила поданные кандидатами декларации о финансовых интересах и обязательствах и подтвердила, что в их дальнейшей деятельности не будет конфликта интересов. До 30 сентября Домбровскис и МакГиннес должны были письменно ответить на вопросы комитетов.

Как отмечает издание Politico, главными вызовами для Домбровскиса станет так называемый спор Boeing-Airbus по поводу субсидий авиапроизводителям, а также общеевропейский цифровой налог, который с точки зрения американских IT-гигантов является протекционистской мерой. Домбровскису придется "перезагружать" экономические разногласия между Евросоюзом и США.

В США при этом к Домбровскису относятся с осторожностью, поскольку он сформировал себе имидж достаточно закрытого политика-технократа. Издание пишет, что Домбровскиса считают технократом — его речи обычно хорошо подготовлены, но монотонны и порой усыпляют. Он часто читает свою речь с листа. Кроме того, английский не является его родным языком, хотя в последнее время уровень владения стал лучше.

Опрошенные изданием участники переговоров как в США, так и в Европе опасаются, что личные особенности Домбровскиса осложнят ситуацию для Европы. Если его предшественник Фил Хоган был очень общительным, то пока трудно представить, как Домбровскис будет находить общий язык с представителем США Робертом Лайтхайзером. Домбровскис отличается жесткой позицией, четко придерживается заранее определенных принципов. Юрист комитета по торговле Европарламента Паоло Де Кастро заявил изданию, что при переговорах с личностями типа Дональда Трампа или Бориса Джонсона важна гибкость, и добавил, что, возможно, Домбровскис продемонстрирует новые, до сих пор незаметные качества.

Ранее информационный портал Bloomberg по такому случаю назвал экс-премьера Латвии "торговым царем 27 стран ЕС" (the 27-nation EU’s trade czar).