Эстония возьмется за замороженные активы России

После нападения России на Украину Европейский Союз заморозил находящиеся в его распоряжении активы Кремля на сумму 17 миллиардов евро, а санкции также заморозили валютные резервы Центрального банка России на сумму 300 миллиардов евро. Однако, поскольку Европейская комиссия не продвигается в принятии решения об использовании этих активов, Эстония взяла дело в свои руки и делает первый шаг в этом направлении.

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"Европейские страны поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая позволила бы использовать замороженные активы для помощи и восстановления Украины. Но консенсус по этому вопросу пока не достигнут", — сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги", — сказал Рейнсалу Postimees. По словам Рейнсалу, такое решение Эстонии также стало бы прецедентом с точки зрения международного права.

"Россию это, безусловно, беспокоит, а это значит, что нужно отдельное правовое пространство, которое мы должны создать и которое было бы примером для других государств-членов", — продолжил Рейнсалу.

Эстония заморозила российских санкционных активов на несколько десятков миллионов евро. "Для нас важно создать прецедент и помочь другим странам использовать его. Конечно, в европейских финансовых центрах завязаны большие ресурсы, но первые шаги должны откуда-то исходить, и я надеюсь, что Эстония, предложив решение, сможет оказать давление на всех, чтобы они действовали быстрее", — пояснил министр иностранных дел.

Рейнсалу отметил, что предварительная оценка уже сделана и примерно через месяц можно будет говорить о более конкретном плане. С другими странами, безусловно, будут проведены консультации. "Я верю, что Эстония не будет единственной, и к ней присоединятся и другие", — надеется Рейнсалу.

Какой будет реакция России на наши действия? "Россия всегда яростно критиковала замораживание активов — и тем более план использования этих активов для поддержки Украины, — сказал Рейнсалу. -Украина должна выиграть эту войну в этом году, и для этого мы должны максимально использовать все каналы и все аспекты".