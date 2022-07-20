"Евросоюз не готов к расширению". Политолог высказался о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС
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Европейский союз (ЕС) пока не готов к расширению, заявил в интервью агентству LETA директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиня Марис Анджанс, отвечая на вопрос об основных препятствиях для Албании и Северной Македонии.

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Количество стран-членов ЕС уже велико, и есть много проблем, о которых стоит задуматься — нарастающий энергетический кризис и война в Украине, отметил политолог. Поэтому расширение в настоящее время не является приоритетом для ЕС.

Многие в Балканском регионе посчитали несправедливым, что нескольким странам пришлось ждать в "зале ожидания" ЕС, но вдруг Украине и Молдове, которые, возможно, не полностью соответствовали всем необходимым критериям, в силу внешних обстоятельств был предоставлен статус кандидата, пояснил политолог. По его словам, этот фактор сыграл роль в продвижении Албании и Северной Македонии в сторону ЕС.

Обеим странам придется внести изменения в законодательство, вопросы коррупции и другие сферы, чтобы соответствовать общим требованиям ЕС, отметил Анджанc. По его мнению, процесс вступления в ЕС продлится не менее пяти лет.

В целом вступление Албании и Северной Македонии в ЕС определенно окажет положительное влияние на Балканский регион, сказал профессор, отметив, что сам процесс интеграции сближает страны и "ломает границы", заставляя их сотрудничать и снижая вероятность конфликтов.

Как сообщалось ранее, переговоры ЕС с Албанией и Северной Македонией о приеме этих стран в блок начались во вторник, подтвердила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Хотя Албания и Северная Македония были признаны потенциальными кандидатами уже 19 лет назад, может пройти несколько лет, прежде чем новые страны смогут присоединиться к нынешним 27 государствам-членам ЕС.

Несмотря на длительный период ожидания, страны Западных Балкан сохранили свое желание присоединиться к ЕС.

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