Евросоюз призвал членов блока координировать военные закупки

Представители Евросоюза призвали министров обороны стран ЕС координировать закупки вооружений, чтобы получить лучшие условия от поставщиков в ситуации, когда значительная часть техники была передана Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Необходимо срочно восстановить боеготовность наших европейских вооруженных сил и пополнить истощенные запасы", — заявил Стейн Молс, глава отдела безопасности и обороны дипломатической службы ЕС. Он выразил надежду, что руководители оборонных ведомств представят "конкретные предложения" на следующей подобной встрече, запланированной на 15 ноября.

По словам Молса, европейским странам нужно закупить средства противовоздушной и противоракетной обороны, противотанковые и артиллерийские системы, а также беспилотники. Брюссель надеется и на 5-7 "знаковых проектов" для координации закупок боеприпасов.

По мнению Тимо Песонена, главы генерального директората Еврокомиссии по обороне, промышленности и космосу, Евросоюз слишком долго пренебрегал инвестициями в оборону. За последние 20 лет соответствующие расходы в странах ЕС выросли на 22%, в США — на 66%, в России — на 300%, в Китае — на 600%.

Как подчеркивает Reuters, страны ЕС редко совместно осуществляют оборонные закупки, поскольку многие государства стремятся поддержать собственную промышленность. Ранее журнал Politico писал, что даже несмотря на увеличение затрат на оборону европейский ВПК не может своевременно удовлетворить возросший спрос.