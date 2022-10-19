Фон дер Ляйен: ЕС заместил две трети газового импорта из России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время сегодняшнего выступления на пленарном заседании Европарламента заявила, что страны ЕС превзошли ожидания в деле замещения российского природного газа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В марте мы предполагали, что замена российского газа займет несколько лет. Факт в том, что нам потребовалось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети. Другими словами, мы значительно ускорили диверсификацию за счет других поставщиков газа из-за рубежа", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии признала, что за столь неожиданный успех Евросоюз платит "высокую цену". Тем не менее, считает чиновница, странам ЕС стоит дальше развивать собственную энергетику, в том числе получение энергии из возобновляемых источников.

В своем выступлении фон дер Ляйен также подчеркнула, что в последние месяцы стало более заметным неравенство в сфере энергетики между членами ЕС. Она призвала к "совместному использованию газа", которое не только обезопасит единый европейский рынок, но и поможет избежать взвинчивания цен на голубое топливо.

Во время своего доклада глава Еврокомиссии кратко напомнила о представленном накануне пакете мер, направленных на борьбу с энергетическим кризисом. В частности, ЕК предложила странам ЕС делиться газом друг с другом и ввести временное ограничение цен на крупнейшей в Европе газовой бирже TTF. Позднее эту инициативу обсудит Совет ЕС. Как пишет Reuters, лидеры Евросоюза, вероятно, в целом одобрят предложенные меры.