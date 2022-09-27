Границы на замок? Европа решает, надо ли принимать бегущих от мобилизации россиян

В понедельник страны Евросоюза начали обсуждение, что делать с россиянами, которые бегут от объявленной Путиным мобилизации. Пока единой позиции нет. Страны Балтии и Польша позаботились о закрытии границы с Россией для въезда по краткосрочным визам еще 19 сентября. Германия, напротив, объявила о готовности принять тех, кто не хочет воевать. Портал Delfi разбирался, возможно ли общее европейское решение?

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Уже почти неделю подлежащие мобилизации россияне бегут за границу. Основной поток "уклонистов" идет через страны, для въезда в которые не требуется виз — Казахстан, Центральную Азию, Грузию. Аренда жилья в этих странах резко выросла в цене, жить новоприбывшим негде, работы практически нет. Несмотря на то что Министерство обороны России обещало не требовать уехавших обратно, понятно, что многие решат двигаться дальше.

Кто открыт и закрыт для "уклонистов"?

"Если человек может доказать, что он был против войны до мобилизации, что его преследуют, привлекают к уголовной, административной ответственности — это один аспект, — высказался после объявления мобилизации министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. — Но если сейчас мне пытаются сказать, что у сотен тысяч россиян вдруг случилось религиозное, божественное откровение, что воевать не хорошо, что писать в соцсетях об уничтожении Украины нехорошо, то такие аргументы, думаю, никто не примет".

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в своем Твиттере: "Русские должны остаться и сражаться. Против Путина".

Страны Балтии и Польша заблаговременно — еще с 19 сентября — позаботились о закрытии границ для въезда россиян с краткосрочными визами. Исключения из правил — минимальные (см. здесь). Попытки незаконно пересечь границу пресекаются на корню. Заявки на статус политического беженца в Латвии были приняты, но, как отметил министр внутренних дел Кристапс Эклонс, сама по себе мобилизация — не повод для предоставления убежища. Правительство Латвии сегодня рассмотрит его предложение об объявлении чрезвычайной ситуации в некоторых приграничных с Россией краях.

Появилась информация о том, что Эстония не впускает даже россиян со вторым израильским паспортом. Показательной стала история 38-летнего гражданина РФ, который ночью 26 сентября пересек на сапборде водную границу с Эстонией в устье реки Нарва. Пограничники его поймали, выписали административный штраф и отправили обратно в Россию. "Это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", — сказал глава эстонской погранслужбы Ээрик Пургел.

Основной европейский поток бегущих от мобилизации все эти дни шел через финскую границу, хоть страна дипломатические ведомства и сократили на 90% выдачу новых туристических виз. За выходные в страну въехали 17 тысяч россиян. В понедельник — еще около 8 тысяч.