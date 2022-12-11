Новые санкции, Хорватия в Шенгене и статус родителя. Евродайджест: главные события недели

Еврокомиссия огласила подробности очередного (уже девятого) пакета санкций против России, Совет ЕС одобрил вхождение Хорватии в Шенгенскую зону, в Евросоюзе обновили рекомендации по скринингу рака и предложили облегчить жизнь семьям, которые состоят из граждан разных стран Евросоюза и растят детей. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Хорватия присоединится к Шенгенской зоне с 1 января



Что случилось? В четверг министры внутренних дел стран ЕС одобрили вхождение Хорватии в общеевропейское визовое и таможенное пространство. "Мы достигли стратегических целей, от которых граждане и экономика Хорватии выиграют больше всего", — прокомментировал это решение премьер-министр страны Андрей Пленкович. Одновременно представители государств, входящих в Евросоюз, рассматривали заявки Румынии и Болгарии — несмотря на полученную ранее поддержку со стороны Европарламента и Еврокомиссии, против принятия этих стран в Шенгенскую зону высказалась Австрия, присоединение Болгарии не поддерживают еще и Нидерланды. По мнению Вены и Амстердама, две восточноевропейские страны еще далеки от соответствия стандартам, необходимым для вхождения в общее визовое и таможенное пространство.

Что это значит? Туристы, путешествующие в Хорватию из других стран Шенгенской зоны, теперь не должны проходить паспортный контроль. Изменения вступят в силу с 1 января на сухопутных и морских границах и с 26 марта в аэропортах. Также с начала следующего года Хорватия сможет выдавать шенгенские визы, предоставленные ранее национальные продолжат работать до окончания срока действия. Одновременно с этим страна в 2023 году присоединится к зоне евро.

Еврокомиссия представила подробности о девятом пакете санкций против России

Что случилось? В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в специальном выступлении рассказала о том, как идет работа над анонсированным ранее девятым пакетом санкций, которые введут против РФ из-за вторжения в Украину. "Россия продолжает нести смерть и разруху на Украину. Она намеренно наносит удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, стремясь парализовать страну в начале зимы. Мы поддерживаем Украину и заставляем Россию расплачиваться за ее жестокость", — заявила фон дер Ляйен.

Что это значит? Предполагается, что в санкционный список ЕС попадут еще около 200 юридических и физических лиц: подразделения Вооруженных сил, компании оборонно-промышленного комплекса, три банка, четыре телеканала, военные, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, министры и губернаторы российских регионов. Ограничения наложат на ответственных за массированные обстрелы украинских городов, перемещение украинских детей на территорию РФ и "кражу" местной сельскохозяйственной продукции. Санкции коснутся экспорта в Россию дронов и комплектующих, а также товаров двойного назначения: химических и нервно-паралитических веществ, электроники и компонентов для IT сферы.

В Евросоюзе изменят правила признания родительства

Что случилось? В среду Еврокомиссия предложила реформировать европейское законодательство в сфере признания родительских прав. Основная идея этой инициативы — родительство, установленное в одной стране ЕС, должно быть признано во всех других государствах-членах без какой-либо специальной процедуры — это поможет, например, родителям с разным гражданством. "Все дети должны иметь одинаковые права, независимо от того, как они были зачаты или рождены, и от типа семьи. Сегодняшнее предложение направлено на то, чтобы гарантировать, что основные права детей не будут поставлены под угрозу в трансграничных ситуациях в пределах Евросоюза", — заявил еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс.

Что это значит? Сейчас в некоторых государствах родитель с гражданством другой страны ЕС нередко должен подтверждать биологическую связь со своим ребенком в суде, в других — проходить через сложные и длительные бюрократические процедуры. Это создает дополнительные трудности для ребенка — например, родитель с юридической точки зрения не может выполнять функции его законного представителя в общении со школами или медицинскими учреждениями. Предложение Еврокомиссии подразумевает, что родительство будет признаваться одновременно во всех государствах ЕС, если его уже признала одна из стран. Более того, семьи смогут (но не будут обязаны) запрашивать единый сертификат, в котором содержится соответствующая информация.

Совет ЕС одобрил расширение программ по раннему выявлению рака

Что случилось? В пятницу Совет ЕС поддержал предложенную Еврокомиссией инициативу по активизации борьбы с онкологическими заболеваниями. Предыдущая редакция рекомендаций, которой руководствовались в ЕС, действовала 20 лет и, как признаются европейские власти и специалисты, "нуждалась в срочном обновлении". "Сегодняшнее принятие Советом ЕС новых рекомендаций по скринингу рака — важная веха в лечении этой болезни как на национальном, так и на европейском уровне. Прошло 20 лет с тех пор, как были приняты нынешние рекомендации, и медицина сделала невероятные успехи. Настало время, чтобы новые актуальные рекомендации по скринингу были распространены по всему ЕС и были устранены неприемлемые различия в доступе", — прокомментировала решение еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Что это значит? По оценкам Еврокомиссии, в 2020 году у 2,7 млн человек, живущих в ЕС, был диагностирован рак, и более 1,3 млн человек умерли от этого заболевания. Рекомендации расширяют целевую группу для скрининга рака молочной железы среди женщин — с нынешних 50-69 лет до 45-74 лет. Тестирование на вирус папилломы советуют проводить раз в пять лет женщинам от 30 до 69 лет для выявления рака шейки матки. Людям в возрасте от 50 до 74 лет рекомендуют провериться на колоректальный рак, а всех курильщиков — проверить на рак легких. На эти цели из средств Еврокомиссии в 2023 году дополнительно выделят почти 100 млн евро.