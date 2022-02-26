Санкции против России, Лондон "не прописывает" европейцев и нацистский салют в ЕП. Евродайждест: пять событий недели

Вся новостная повестка этой недели подчинена вторжению России на территорию Украины. Евросоюз утвердил два пакета санкций и готовится к потере российского газа. Delfi коротко рассказывает о том, какие темы сейчас актуальны в Европе.

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ЕС и Россия: полный разрыв отношений?

Что случилось? Евросоюз за неделю утвердил два пакета санкций против России. Первый, ставший ответом на признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса на востоке Украины, распространяется на депутатов российской Госдумы, банки и организации, финансирующие российские операции в Донбассе, представителей оборонного сектора и людей, "принимающих решения" в России.

Также был ограничен доступ России к финансовому рынку ЕС, а именно введен запрет на торговлю российскими государственными облигациями в качестве меры, способствующей затруднению рефинансирования российского госдолга. Второй пакет санкций был утвержден в ночь на пятницу, уже после военных атак России. Он направлен против 70% банковского сектора России, а также против ключевых госпредприятий, в том числе в оборонном секторе. Санкции в энергетическом секторе включают в себя запрет на экспорт оборудования и технологий, которые необходимы России для модернизации нефтегазового сектора.

Почему это важно? В Евросоюзе рассчитывают, что утвержденные санкции увеличат стоимость кредитов для России, повысят инфляцию и будут постепенно разрушать производственную базу страны. Кроме того, России будет ограничен доступ к важным технологиям, необходимым для развития таких отраслей, как полупроводники или IT. Страны ЕС пока не пришли к соглашению по отключению России от международной банковской системы SWIFT. По решению Евросоюза, правила свободной торговли ЕС с Украиной больше не будут действовать на восточных территориях страны, контролируемых сепаратистами.

У физических лиц, организаций и компаний, включенных в санкционный список, все активы в ЕС будут заморожены. Лицам, попавшим в список, запрещен въезд в ЕС, и с ними нельзя вести никаких дел, пишет Deutsche Welle.

По данным ЦСУ, Россия входила в пятерку крупнейших торговых партнеров Латвии. В 2021 году объем латвийского экспорта в Россию составил 1,2 млрд. евро, объем импорта — 1,8 млрд. евро. Латвия в Россию продает в основном продукты питания, электрооборудование и товары химической промышленности. Из России в Латвию завозят преимущественно минеральное сырье, товары химической промышленности и металлические изделия.

Евросоюз готовится жить без российского газа

Что случилось? Евросоюз достаточно диверсифицировал поставки газа, чтобы даже в случае полного прекращения импорта из России "находиться в безопасности", заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции. Ее заявление прозвучало еще до вторжения России в Украину.

"На данный момент мы сможем заменить российский газ поставками сжиженного природного газа, которые мы получаем от наших друзей по всему миру", — цитирует слова руководителя Еврокомиссии Politico.

Фон дер Ляйен считает, что европейские страны должны ускорить переход на альтернативные источники энергии, а также поставить на паузу введение в эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 (Германия во вторник заявила об остановке сертификации проекта). Параллельно с этим заявлением стало известно, что Еврокомиссия планирует потребовать от стран-участниц заполнить свои хранилища природного газа до определенных лимитов. Европейские хранилища газа в настоящее время заполнены на 32%, хотя еще год назад этот показатель достигал 40%.

Почему это важно? Сейчас из России Европа получает 40% от всего объема потребляемого газа. По данным Европейского агентства по сотрудничеству органов регулирования энергетики, больше всего от российского газа в ЕС зависят Финляндия (94% от всего потребляемого газа), Латвия (93%), Эстония (79%), Болгария (77%), Словакия (70%), Чехия (66%) и Германия (49%).

В Европе наблюдается беспрецедентный скачок цен на энергоресурсы. Оптовые цены на газ сейчас примерно на 400% выше, чем год назад, а оптовые цены на электроэнергию — на 260%. В докладе, оказавшемся в распоряжении Euroactiv, Еврокомиссия прогнозирует, что рост цен на энергоресурсы продолжится вплоть до 2023 года. После вторжения России в Украину цены на газ и электричество в Европе подскочили еще на 40%, пишут европейские СМИ.

Брюссель: Лондон дискриминирует европейцев

Что случилось? Евросоюз выразил недовольство политикой Великобритании в отношении граждан ЕС. Хотя с момента "Брекзита" прошло уже больше двух лет, Лондон не выполнил данных ранее обещаний и до сих пор не урегулировал вопрос о статусе живущих в Британии граждан ЕС.

Заявки на получение постоянного вида на жительства (EU Settlement Scheme), введенного в 2018 году, подали 5,5 млн европейских граждан, однако положительный ответ и ПМЖ получили только 57% претендентов. 41% заявителей имеют лишь предварительный статус (pre-settled), позволяющий легально находиться в стране не более пяти лет, пишет Euroactiv.

Почему это важно? Позиция правительства Великобритании заключается в том, что граждане ЕС, имеющие предварительный статус (pre-settled), обязательно должны в течение пяти лет подать вторую заявку на ПМЖ. Если они этого не делают, то автоматически потеряют право на легальное нахождение и работу в стране, а также доступ ко всем социальным пособиям.

Такой подход критикует не только Евросоюз, но и правозащитные организации, отмечающие, что действия британских властей затрагивают, как минимум, двух миллионов европейцев и членов их семей. Переговоры между Брюсселем и Лондоном будут продолжены.

Европа усилит контроль за безопасностью игрушек

Что случилось? Европарламент требует от Еврокомиссии ужесточить контроль над производством игрушек. Такой призыв содержится в новом докладе, принятом на последней пленарной сессии в Страсбурге. Действующая директива ЕС по безопасности игрушек вступила в силу 2009 году и с тех пор не пересматривалась. Как отмечают евродепутаты, за последние десять лет на рынке появилось много новых товаров для детей, изготовленных по новым технологиям, из новых материалов, но далеко не все они безопасны.

Почему это важно? Принятый Европарламентом доклад отмечает проблемы, связанные с безопасностью игрушек, химическими веществами, используемыми для производства, работой интернет-магазинов и рисками утечки данных. Так, евродепутатов волнуют возрастные ограничения. Чаще всего пристальное внимание уделяется к качеству игрушек для детей младше 3 лет (36 месяцев), однако дети постарше также могут брать игрушку в рот и пострадать от токсичного воздействия материалов.

Еще одна проблема, поднятая в докладе, — защита данных при использовании игрушек на радиоволнах. Многие из них функционируют благодаря сбору информации, которая затем отправляется в сеть. Тем не менее, в настоящее время ни один закон не определяет защиту личных данных молодых пользователей, играющих с этими игрушками. Европарламент намерен заставить интернет-магазины в обязательном порядке исключать из продажи сомнительные игрушки, в том числе импортированные их третьих стран. Государственные органы, в свою очередь, должны будут усилить надзор за рынком игрушек. Еврокомиссия теперь должна отреагировать на призыв Европарламента и разработать новую редакцию правил.

Скандал месяца: евродепутат отдал нацистский салют

Что случилось? Болгарский евродепутат Ангел Джамбазки отдал нацистский салют в пленарном зале Европарламента в Страсбурге, после выступления о верховенства права в Польше и Венгрии. Жест политика вызвал возмущение коллег и администрации Европарламента. Президент ЕП Роберта Метсола написала в "Твиттере", что "фашистский салют в Европейском парламенте неприемлем" и собирается начать против провинившегося депутата санкционную процедуру. Сам Джамбазки, который принадлежит к группе европейских консерваторов, называет происходящее "недоразумением", утверждая, что его жест неверно поняли.

Джамбазки может быть наказан в соответствии с пунктом 10 Устава Европарламента, который гласит, что поведение членов Европарламента должно основываться на ценностях и принципах, изложенных в договорах, и, в частности, в Хартии об основных правах, пишет Politico.

Почему это важно? Джамбазки является коллегой по группе известного латвийского евродепутата Роберта Зиле, представляющего Национальное объединение. В Латвии националы, которые много лет входят в правящую коалицию, попадали в похожие скандалы. Например, депутат Сейма Янис Иесалниекс однажды на Рождество испек пипаркукас в форме свастики, о чем сообщил в соцсетях, назвав свои кондитерские изделия "огненными крестами". Никакой реакции тогда со стороны партии и других политиков не последовало.