Совет Европы приостановил членство России
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Совет Европы приостановил членство России в ЕС в связи с российским вторжением в Украину. "Комитет министров Совета Европы, председателем которой является Италия, принял решение приостановить членство Российской Федерации", — заявил министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо в пятницу, 25 февраля. Об этом пишет Deutsche Welle.

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"Италия считает эту меру необходимой в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, что представляет собой серьезное нарушение норм международного права", — подчеркнул итальянский министр.

За приостановку членства России в СЕ проголосовали 42 государства, две страны — Армения и Россия — были против, Турция воздержалась, а Азербайджан не участвовал в голосовании.

Совет Европы был создан после Второй мировой войны для защиты прав человека и правовых норм на европейском континенте. Он не имеет отношения к Европейскому Союзу. Россия является членом СЕ с 1996 года. Россия уже временно лишалась членства в СЕ на фоне аннексии Крыма в 2014 году.

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