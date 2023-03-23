В 2022 году число заявлений на предоставление убежища в ЕС выросло на 64%

В 2022 году более 881 тысячи иностранцев обратились за международной защитой в странах ЕС, свидетельствуют данные Европейского бюро статистики (Eurostat). Было подано на 64% больше прошений, чем в 2021 году, однако показатели все еще далеки от середины 2010-х годов, когда убежище в Евросоюзе запрашивали более 1 млн человек в год.

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Почти половину (46%) лиц, в 2022 году впервые обратившихся за получением убежища в ЕС, составляют граждане стран Азии. На африканские страны пришлось 22% заявлений, на не входящие в ЕС страны Европы — 17%, на страны Северной и Южной Америки — 14%.

Государством, граждане которого чаще остальных запрашивают убежище в Евросоюзе, с 2013 года остается Сирия. В прошлом году сирийцы подали почти 132 тысячи таких заявлений, это 15% от общего числа. Также об убежище часто просят граждане Афганистана (13%), Венесуэлы (6%), Турции (6%) и Колумбии (5%).

Eurostat подчеркивает, что в этой статистике не учитываются беженцы, покинувшие Украину из-за начавшегося 24 февраля прошлого года полномасштабного вторжения российской армии. Им предоставляют особый статус временной защиты, всего в 2022 году его получили более 4,3 млн украинцев. К концу года в Евросоюзе проживало 3,8 млн носителей такого статуса, остальные полмиллиона либо уехали из ЕС, либо приобрели другое основание для проживания.

Четверть всех заявлений была подана в Германии. Другие популярные среди просителей убежища страны — Франция, Испания, Австрия и Италия. Суммарно на эти пять стран приходится 75% всех людей, впервые запросивших убежище в Евросоюзе.

В среднем в ЕС на один миллион жителей приходится 1973 человека, впервые обратившихся за получением убежища. Относительно всего населения страны больше всего заявлений было зарегистрировано на Кипре (почти 24 тысячи на миллион жителей), меньше всего — в Венгрии (5 прошений на миллион). В Латвии и Литве этот показатель также существенно ниже среднеевропейского, в Эстонии — немного выше.