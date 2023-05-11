"Вернем холодильникам былое величие": ЕП объявил войну искусственному состариванию техники

На рассмотрение в Европарламент (ЕП) передан законопроект, который должен помочь в борьбе с так называемым "искусственным устареванием устройств" — технологическим феноменом, при котором современные гаджеты быстро выходят из моды, начинают работать медленнее и вынуждают потребителей покупать все более новые модели.

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Как сообщает LSM, поправки к законопроекту будут рассматриваться в четверг, 11 мая. Их цель — побудить производителей предлагать более надежные устройства и более длительные сроки гарантий для их ремонта.

Как отмечают в ЕП, широко известна практика, при которой гаджеты начинают выходить из строя или просто хуже работать аккурат по окончании гарантийного срока: в погоне за сверхприбылью производители якобы намеренно проектируют устройства так, чтобы их приходилось регулярно менять на более новые.

В качестве примера европарламентарии приводят смартфоны, которые из-за постоянных обновлений программного обеспечения уже спустя два года начинают работать медленнее. Поэтому потребители фактически вынуждены покупать новые устройства.

"Такая практика создает порочный круг, который вредит всем, кроме производителей. Модель потребления "покупай, используй, выбрасывай" приносит им огромную прибыль. Чтобы остановить это, мы предлагаем ввести полный запрет на преждевременный износ [техники]", — заявила член Социал-демократической группы ЕП от Хорватии Биляна Борзан.

Предлагаемый законопроект включен в новую директиву ЕП о "зеленой" политике.

"Мы хотим вернуть холодильникам их былое величие. Более долгосрочные товары будут помечаться специальной маркировкой — она поможет потребителям отличать их от остальных. На маркировке будет указано время обязательной гарантии, а также время добровольной дополнительной коммерческой гарантии", — указала Борзан.

В настоящее время гарантийный срок на большинство электротоваров составляет два года. Если производитель предложит сверх этого еще два года, товаре будет отмечен маркировкой "2+2". Депутаты надеются, что это побудит производителей конкурировать за клиентов и заставит их предлагать более длительные сроки дополнительного гарантийного ремонта.

Как сообщал Rus.Delfi, ранее ЕП также утвердил новые правила, которые с осени 2024 года вводят единый стандарт зарядных устройств для небольших электронных гаджетов.