Вступил в силу европейский закон о цифровых услугах

В пятницу, 25 августа, вступил в силу европейский Акт о цифровых услугах. Этот закон позволяет проверять деятельность социальных сетей, поисковых систем и торговли в интернете, сообщает телеканал Euronews.

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То, что запрещено офлайн, должно быть запрещено и онлайн. В этом суть европейского Акта о цифровых услугах, который вступил в силу с сегодняшнего дня. Этот закон, представленный в декабре 2020 года и быстро согласованный на институциональном уровне ЕС, является одним из столпов системы регулирования цифрового мира и, в частности, веб-гигантов.

На социальные сети, поисковые системы и торговые площадки, такие как Apple, Google, TikTok и Amazon, теперь возложены Союзом дополнительные обязательства по борьбе с распространением незаконного контента, разжиганием ненависти, дезинформацией и коммерческим мошенничеством.

"В частности, для пользователей теперь будет больше прозрачности в том, как принимаются решения о модерации контента. Они смогут отказаться от персонализированной рекламы или добиться, чтобы контент, который они видят, был представлен в хронологическом порядке, а не рекомендательными системами, основанными на огромном количестве собранных данных. Будет больше механизмов подачи жалоб и механизмов возмещения ущерба для отдельных пользователей", — поясняет представитель Центра демократии и технологий Аша Аллен.

На данный момент Акт о цифровых услугах распространяется только на 19 крупнейших компаний, услугами которых пользуются более 45 млн людей в месяц. Остальные должны выполнить требования нового законодательства до февраля.

В последние дни технологические гиганты объявили о мерах, которые они принимают для адаптации к этой новой среде.

"Например, в последние дни несколько платформ со своей стороны выступили с изложением некоторых мер, которые они будут принимать. В частности, Meta, Google, Snapchat и TikTok обязались усилить свою прозрачность и подотчетность в Евросоюзе. Это, конечно, повлияет на пользователей и в глобальном масштабе. Интересно, однако, что TikTok и компания, ранее известная как Twitter, этим летом прошли стресс-тесты. После этого Еврокомиссия указала на необходимость принятия дальнейших мер к тому, чтобы обе платформы соответствовали закону", — говорит Аша Аллен.

Вне нового закона оказалась некоторая адресная реклама, особенно объявления, нацеленные на несовершеннолетних. Запрещено также использование конфиденциальных данных, таких как сексуальная ориентация или религиозная принадлежность. В случае нарушения компании рискуют заплатить штраф в размере до 6% от своего мирового оборота.